No es tan común ver nacidos en Costa Rica que estén jugando en otras selecciones, pero Keven Alemán es un caso bastante particular. El mediocampista de 27 años nació San José y de adolescente se fue a vivir con su familia a Canadá, donde terminó consiguiendo la doble nacionalidad.

Luego de pasar por la cantera del Real Valladolid B, el centrocampista regresó a tierras ticas y pasó por equipos como Belén, Herediano y Saprissa, en donde ganó dos títulos. Su rendimiento en los Morados fue tan bueno que terminó siendo convocado para la selección canadiense y la aceptó por sobre la tica.

”Yo quería jugar con Canadá porque ellos me ayudaron mucho a mi y mi familia en muchas cosas extrafutbolísticas y yo quise devolver el favor que ellos tuvieron con mi familia, pero recuerdo que estando en España tuve una llamada de Pinto y me dijo 'vi que Canadá te va a llamar a Copa Oro, por qué no vienes a un microciclo, quiero verte en el equipo y que juegues con tu nación’ y le dije que no podía que ya yo estaba entregado a Canadá”, explicó Alemán en una entrevista con ESPN.

Actualmente, el futbolista juega para el Atlético Ottawa de la Canadian Premier League, esta nueva liga que apareció hace poco en el país norteamericano. Pese a no estar convocado allí desde el 2017, el mediocampista mantiene la esperanza de que lo llamen y puede estar en Qatar 2022, torneo en el que ya está clasificada su selección.

“El año pasado como cinco jugadores que estuvieron en microciclos, él ha hablado muchas veces y dice que prefiere a un jugador en la liga que esté jugando y a uno en Europa que no esté jugando y yo todavía tengo la fe, el año pasado siento que hice un buen torneo y pensé que me iban a llamar, pero este año tal vez se dé oportunidad”, contó Keven.