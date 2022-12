Concacaf a nivel general no tuvo una gran actuación en la Copa del Mundo de Qatar 2022. De hecho, solo Estados Unidos avanzó a los octavos de final y posteriormente fue eliminado por Países Bajos. Si bien en los papeles no eran favoritas para trascender, se esperaba una mejor presentación en cada uno de sus partidos. México, Costa Rica y Canadá, se quedaron en la fase de grupos. Pero hay un dato muy particular que coloca a una de estas selecciones como la mejor de todas durante la primera fase de este Mundial.

Uno de los grandes fracasos para Concacaf en esta Copa del Mundo fue para México, quien no se quedaba en una fase de grupos desde Argentina 1978. Posteriormente Canadá quien fue la mejor de la zona en las Eliminatorias, se retiró del Mundial perdiendo cada uno de sus encuentros. Y Costa Rica si bien le hizo un gran partido a Alemania le ganó a Japón, en su primer compromiso recibió siete goles ante España.

Selección de Concacaf en primer lugar

Según un análisis realizado por FIFA, la selección de Estados Unidos fue la que más kilómetros corrió durante la fase de grupo del Mundial de Qatar 2022 con 123. Ubicándola como la número uno representando a Concacaf por encima de selecciones como Alemania, Argentina, Australia, Ira, Australia y Serbia.

Más allá de este dato, Estados Unidos fue la mejor selección de Conacaf en esta Copa del Mundo quedando en el segundo puesto del Grupo B por enicma de Gales e Irán con una victoria y dos empates. Dos goles a favor y uno en contra. Luego sería eliminada por Países Bajos en los octavos de final (3-1).