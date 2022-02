Los Pumas UNAM de México se impusieron en casa (4-1) ante el Deportivo Saprissa en la vuelta de los octavos de final de la Concachampions dejándolos eliminados de esta competencia. Las anotaciones llegaron gracias a Arturo Ortiz, Juan Dinenno (X2) y José de Oliveira para el equipo mexicano. Mientras que para los Morados Ryan Davis descontó en el marcador. Luego de esta goleada, los memes no iban a dejar de aparecer en las redes sociales en contra del equipo costarricense.

Con este escenario, el Deportivo Saprissa puso en evidencia una vez más el mal momento que están atravesando. No solamente por esta eliminación ante Pumas siendo goleado, sino además situación en el torneo local siendo penúltimos en la tabla de clasificación a ocho puntos del primer lugar con tres derrotas, dos empates y tan solo una victoria. Panorama muy preocupante para los dirigidos por Iñaki Alonso.

¡Memes para el Saprissa!

A través de las redes sociales los aficionados del Saprissa no iban a dejar de expresarse, así como tampoco los seguidores de los Pumas. Tras un partido bastante parejo en la ida de esta llave, en el Estadio Olímpico Universitario los mexicanos no iban a tener piedad y fueron contundentes con un (4-1) sobre la mesa. Los memes también fueron contundentes y no perdonaron a los Morados tras este mal desempeño.

Sí, fue una noche más donde un equipo centroamericano en este caso costarricense, se va con las manos vacías y humillado en una competencia internacional con la Concachampions. Habrá que evaluar cuáles fueron los errores y lo que hay que modificar para que el día de mañana se pueda competir ante rivales de otras ligas importantes como México o Estados Unidos.