Alajuelense es el favorito para llevarse la serie ante el Alianza de El Salvador, sin embargo, a lo interno del grupo, se toman el duelo muy en serio y no haven menosprecios.

Defensor salvadoreño de Alajuelense señala que no hay ningún menosprecio por el rival

Liga Deportiva Alajuelense tiene este miércoles su primer compromiso ante el Alianza de El Salvador, correspondiente al juego de ida de fase de Cuartos de Final del torneo Liga Concacaf, un juego de pronósticos reservados pero donde los manudos llevan el favoritismo.

El partido se llevará a cabo en el estadio Cuscatlán en suelo salvadoreño, será esta noche a las 8 pm (hora de Costa Rica); los manudos llegan como sublíderes de su grupo y con buen ritmo, no así sus rivales, quienes desde hace más de dos meses se encuentran sin actividad alguna en su país.

Seleccionado cuscatleco opina

Lo anterior coloca a los rojinegros con alguna ventaja, pero a lo interno del grupo no se confían de ninguna circunstancia y esperan llegar a ganar de visita y con total respeto por el rival. Así lo deja claro el defensor manudo, de nacionalidad salvadoreña, Erick Cabalceta.

El zaguero, seleccionado salvadoreño, tiene muchísimas posibilidades de actuar esta noche ante las numerosas bajas que presenta el cuadro rojinegro, además del buen nivel mostrado en los ultimos encuentros en los que participó.

"Si bien ellos no vienen jugando, nosotros no estamos confiados en subestimar a un rival que no tiene competición. Vienen motivados, más que es un torneo internacional en el que hay que ir por todo. Van a venir con todo, motivados, y vamos a venir un partido bonito… Conforme pasen los minutos vamos a ir viendo lo que van a plantear" señaló Cabalceta al medio elsalvador.com.

El defensa también se refirió al estilo de juego que presentan los albos, donde no tuvo reparo en elogiar sus puntos altos, de los cuales, la zaga manuda debe tomar nota para no pasar apuros o complicaciones.

"El estilo de Alianza es de un equipo aguerrido, es el bicampeón de acá. Será un partido complicado, duro, su cancha va a estar bastante llena. Juegan directo, tienen sus combinaciones, juegan a la espalda. Va a ser un partido interesante, agradable para todos, y en lo que a mí compete, espero que podamos sacar un buen resultado para cerrar en casa de la mejor manera" manifestó el defensor manudo.

Cabalceta es consciente que en este momento tiene por delante la oportunidad de tomar más protagonismo en el conjunto rojiegro, sacando provecho de las lesiones que aquejan a varios de sus compañeros de zona defensiva, incluso está a las puertas de ser estelar ante el Saprissa el próximo sábado.

"Hay que aprovechar la oportunidad. Lo bueno es que elgrupo es sano, hay buena competencia… Si dan la chance de jugar, poderlo hacer de la mejor manera. Sea lo que toque jugar, de lateral, central o donde el profe lo quiera poner a uno, hay que estar siempre dispuesto… Es un sueño para todo jugador jugar un clásico y espero poderlo hacer de la mejor manera" agregó Erick al medio salvadoreño.

El seleccionado cuscatleco también fue considerado por el estratega salvadoreño Hugo Pérez y este año formará parte del conjunto bicolor para los partidos en fecha FIFA de su selección.