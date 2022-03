El técnico colombiano de la Selección Nacional de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, lanzó un dardo al delantero costarricense del Twente, Manfred Ugalde, tras conseguir la victoia ante El Salvador en el Estadio Cuscatlán que le permitió a la tricolor asegurar el repechaje mundialista.

Suárez, quien recibió muchas críticas en los meses anteriores, afirmó en conferencia de prensa que ha vivido momentos apremiantes en esta eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022, sin embargo, dejó claro que casi todos en el grupo creyeron en el trabajo.

“Hemos hecho un trabajo bien hecho, una colaboración excelsa y grande por parte de Unafut, un apoyo incondicional por parte de la Fedefútbol. Después, una disposición anímica de los jugadores para poderlo lograr, nunca nadie renunció a esto, bueno... sí hubo uno, creo que lo más importante es que ellos querían hacer esto por el país”, aseveró.

El timonel agregó: “Me sabe muy bien, todo se ha hecho de una manera muy correcta en esta segunda vuelta, me parece que se ha hecho un gran trabajo. Hay que resaltar la labor del equipo y el compromiso. Me sabe un orgullo profundo dirigir a este gran grupo humano. Ha sido muy estresante todo, pero esto nos hace más grandes. Hemos tenido algunas limitaciones, pero eso habla bien de la personalidad”.

El colombiano, quien fue mundialista con Ecuador y Honduras en el pasado, tomára con cautela el cierre de la octagonal contra Estados Unidos en el Estadio Nacional, pero también reconoció que ya tiene un ojo puesto en el duelo entre Nueva Zelanda e Islas Salomón; rival en el repechaje.