Chaves luchó contra un padecimiento de salud por un largo periodo, sin embargo, no logró recuperarse del todo y la noche de este jueves, falleció.

Este viernes, Costa Rica amaneció consternada con una noticia que colocó tristeza en el corazon de miles de costarricenses; el técnico costarricense Johnny Cháves falleció la noche de este jueves tras librar una férrea batalla contra el cáncer.

Cháves, de 61 años de edad, fue en vida uno de los directores técnicos más queridos y con mayor conocimiento del fútbol en Costa Rica, su visión y filosofía de trabajo destacaron en todos los clubes donde tuvo la oportunidad de dirigir.

Gran estudioso, gran experiencia

En sus espaldas carga con una amplia trayectoria profesional, prioducto de dirigir a la Universidad de Costa Rica, Municipal Pérez Zeledón, Club Sport Cartaginés y la Asociación Deportiva San Carlos.

Además estuvo al frente del cuadro de Barrio México, Santos de Guápiles y el Deportivo Mictlán de Guatemala. Su último paso por los banquillo lo hizo de nuevo en Costa Rica, con el Municipal Grecia.

Justamente fue dirigiendo al cuadro griego, en marzo anterior, cuando el experimentado timonel presentó un nuevo quebranto de salud, que lo obligó a apartarse de los banquillos para dedicarse por completo a su recuperación, sin embargo y a pesar de su lucha, no logró volver a dirigir.

“Vengo enfermo desde el año pasado, al cierre del campeonato. No hice la pretemporada y después me incorporé al equipo. Hace poco estuve semana y media fuera, estaba en un tratamiento en el hospital, ahí haciéndome exámenes, no estaba grave ni mal, sino que estaba cumpliendo con el proceso que llevo” dijo el estratega en aquel momento al diario La Teja de Costa Rica.

Según ha trascendido en medios de comunicación, Cháves fue intervenido en diciembre anterior luego de someterse a varios exámenes médicos que advertían de su condición de salud y a pesar de salir bien librado de la operación, sus visitas al hospital debieron continuar por un tiempo más.

"Luego de superar esto, ya será ver si hay posibilidades de trabajo, pero pronto estaré disponible y recuperado físicamente. Como no hay molestia y tampoco dolor, pues ayuda muchísimo, porque cumplo tratamiento, recupero fuerzas físicas y mentales y pienso que esto será rápido” dijo al diario La Nación en marzo anterior, en referencia a su continuidad o no al mando del equipo griego.

Johnny Cháves es el cuarto entrenador tico con mayor cantidad de juegos dirigidos, para un total de 602 juegos, según datos del periodista deportivo y estadígrafo, Cristian Sandoval Pacheco.

Por encima de esta cifra, solo se encuentran Juan Luis Hernández Fuertes (696 partidos dirigidos), Marvin Rodríguez (683) y Antonio Moyano Reina (con 618), por lo que su trabajo será imposible de borrar y su legado será por siempre recordado.

Hoy, lamentablemente, parte de este mundo un hombre de fútbol al que un país entero admira y respetará por siempre. ¡Paz a sus restos!