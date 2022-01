El inicio del Clausura 2022 de la Liga Promérica se derrumba, el acelerado incremento en los casos Covid19 que afecta al país en este inicio de año, se metió a los vestuarios de los equipos de primera división y ha obligado a suspender 4 de los 6 juegos que estaban programados para este martes y miércoles.

El lunes anterior y tras una reunión de emergencia, la Unafut tomó la decisión de suspender los tres juegos pactados para el martes, con los que daría inicio oficialmente el torneo costarricense; esto por la cantidada de jugadores contagiados en los clubes participantes.

Se jugarán solamente dos fechas

Y para acabar de ajustar, la noche de este martes, se sumó uno más a la lista de juegos suspendidos; Unafut anunció que el partido entre Santos y San Carlos no se realizará tras conocer los resultados a las pruebas hechas a los jugadores de estas escuadras.

"Según el acuerdo del Comité y las pruebas remitidas a la Comisión Médica de UNAFUT, el equipo santista cuenta con 5 jugadores positivos y una certificación del médico del club Dr. Allan Castillo López en donde hace constar que 9 jugadores están sintomáticos y 4 casos con síntomas gripales que podrían ser falsos negativos." señala el comunicado del máximo ente ente.

El texto agrega: "Tras esta situación, el Consejo Director ha comunicado al Comité de Competición ser preventivos, cuidar la integridad de los jugadores y todas las personas involucradas a este encuentro de la primera fecha, por ende ordenan la suspensión del mismo."

Tras esta decisión, de la jornada uno, solamente quedan en pie dos encuentros, a saber Pérez Zeledón vs Grecia y Guadalupe vs Cartaginés y de no haber ninguna noticia a lo largo del día, darán inicio a las 8:00 y 8:10 pm respectivamente.