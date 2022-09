Herediano y el Deportivo Saprissa se mantienen líderes del Apertura 2022 luego de haberse disputado 10 jornadas en el fútbol costarricense. La última víctima para los rojiamarillos fue el Cartaginés (3-1) obteniendo una nueva victoria como local, sin embargo, a pesar del triunfo se llevaron una mala noticia para el próximo domingo ante los Morados.

Cuando ya estaba finalizando el encuentro ante Cartaginés, el futbolista Gerson Torres al minuto 84 del segundo tiempo quiso tomar justicia por su propia cuenta ejecutándole un fuerte golpe a Víctor Murillo y el principal le mostró la tarjeta roja. Acción que le impedirá estar ante el Deportivo Saprissa, el partido más importante del Apertura 2022 hasta la fecha.

Ante este escenario, Gerson Torres se mostró reflexivo: "La verdad es que el rival me sacó un poco de casillas y son cosas para aprender. Una acción antes, él (Víctor Murillo) me maja y no se disculpa y por ahí me sacó un poco, pero esto es para aprender y mejorar con cosas de este tipo", aseveró Torres luego de finalizar el partido.

Si bien será una mala noticia en el torneo local, Herediano sí podrá contar con Gerson Torres para el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Liga Concacaf ante el Real España de Honduras, desde el Estadio Nacional de Costa Rica. Llave que los rojiamarillos la tienen muy complicada ya que deberán levantar un (1-3) en contra.