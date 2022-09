Conforme se acerca el Mundial de Qatar, son muchas las voces que se han sumado para cuestionar el llamado de Bryan Ruiz a la selección tica; sus pocos minutos de acción sumado a un rendimiento cuestionable, son la mezcla perfecta para que hoy, el "Capi" esté en el ojo público.

Encima, días atrás, el propio técnico de la Selección Nacional, Luis Fernando Suárez, señaló que el único jugador con un espacio fijo en el mundial, es el capitán Bryan Ruiz y añadió que se lo merece por lo que representa y por todo lo que ha hecho durante tantos años al servicio de la tricolor.

Ayudar dentro y fuera de la cancha

Estas declaraciones del timonel nacional no cayeron bien para un sector del aficionado quienes consideran que el rendimiento debe prevalecer por sobre el merecimiento; sobre este tema, el "Capi" ya se manifestó y dejó las cosas claras.

"...me siento tranquilo y por lo que ha dicho Luis Fernando Suárez les aseguro que no es por lo que he hecho en mi carrera, el profesor siente que puedo aportar en esta última Copa del Mundo mucho dentro o menos, pero que puedo aportar en la cancha, tanto como adentro de la selección" indicó Ruiz a Deportivas Columbia.

El 10 de "la Sele" también es consciente que su protagonismo ya no es el mismo, sin embargo, no esconde su entusiasmo por poder aportar dentro y fuera de la cancha durante los minutos que el técnico así lo decida.

"Esta claro para un jugador que la mayoría de los años ha sido titular, no es como que la alegría más grande saber que tiene un rol diferente en el cuál va tener menos participación, pero creo que a todos nos toca y llegar a aceptarlo en un momento, si el entrenador lo necesita a uno sea para jugar más o menos uno acepta ese rol, creo que la he pasado bien con mis compañeros, ayudándoles dentro y fuera de la cancha" manifestó el capitán costarricense.

Bryan Ruiz se encuentra jugando sus últimos partidos como profesional pues en reiteradas ocasiones ha indicado que en diciembre se retira del fútbol oficialmente pero hasta que eso no llegue, el 10 seguirá dándolo todo.