El periodista deportivo hondureño, Gustavo Roca encendió la polémica en redes sociales tras meterse con el capitpan de la Selección de Costa Rica, Bryan Ruiz y cuestionar su rendimiento y su participación con la actual representación tica en Qatar.

El polémico comunicador aprovechó la efervescencia del mundial para hablar sobre el Capi, pero fiel a su estilo, lo hizo de manera algo despectiva si se quiere, y "le bajó el piso" no solo al histórico 10 de la tricolor, sino también al técnico quién lo escogió dentro de la lista.

"Es un exjugador, no debió ir"

"Bryan Ruiz es un exjugador, no quiero que se malinterprete pero es así, después de estos tres partidos de Costa Rica en el Mundial porque estoy adelantándome a los hechos, pero Costa Rica no va pasar de ronda, Ruiz se va retirar..." indicó Roca al medio AMPrensa.com

Ls declaraciones del catracho no cayeron muy bien entre los seguidores de la selección constarricense y menos entre los fans del legendario jugador de Alajuelense, que no dudaron en salir en su defensa con argumentos decentes y otros no tanto.

El periodista continuó y agregó que no se trata de un irrespeto de su parte, sino de un tema de rendimiento, un error que también cometió en su momento la selección de su país, Honduras, para el Mundial del 2010.

"No es de extrañarse su bajo nivel, hay que respetarle la carrera y es uno de los futbolistas que puso en el mapa el fútbol de Costa Rica y Centroamérica, creo que Costa Rica está haciendo lo mismo que hizo Honduras con futbolistas como Carlos Pavón y Amado Guevara cuando fueron a Sudáfrica 2010, que si jugaron la eliminatoria, pero llegaron acabados al Mundial" añadió.

En criterio del comunicador, Bryan debió quedarse en Costa Rica y ceder su espacio ara algún otro futbolista. Sobre este tema señaló:

"No debió ser convocado, porque al Mundial van los mejores y los que están en mejor momento, Bryan Ruiz ya es un exjugador que va aportar poco o nada, es la realidad"