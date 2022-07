La negociación entre Saprissa y Bryan Oviedo está lejos de los habituales contratos que suelen firmar los jugadores para llegar a un club. Ángel Catalina diagramó un acuerdo para que el futbolista se sume a los Morados y tenga hasta el 15 de agosto para definir si continúa o se marcha a otro equipo.

El director deportivo de los Morados contó como se llegó a esto y también respondió a los que critican la decisión que se tomó. Cierta parte de los aficionados ve esto como dejar al Sapri en una segunda opción, pese a que el ex legionario confirmó que es un tema contractual con su agente.

“Lo que te puedo decir es que con Bryan se han tenido contactos desde hace mucho tiempo, no solo desde este semestre, sino anteriormente, con él la comunicación es muy fluida. Es un muy buen jugador que a cualquier equipo le gustaría contar con él. Es muy saprissista, ama la institución y aquí en el país su primera opción es Saprissa”, comenzó declarando Catalina.

Y agregó: “No es riesgoso, al final es un muy buen jugador y si sale la opción que se incorpore al equipo, genial, y si no, no pasa absolutamente nada. Si se da que esté aquí ya llevará un tiempo de aclimatación con el equipo, probablemente los trámites administrativos se agilizarán y no creo que sea al contrario, lo veo como positivo que esté aquí con nosotros”.

Quedan poco más de dos semanas para que se termine confirmando que sucederá con Bryan Oviedo. Los hinchas ya sueñan con verlo dentro del campo de juego, pero deben esperar que ningún club termine convenciéndole ofreciéndole un llamativo salario o bien una buena competición antes de Qatar 2022.