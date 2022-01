Alexander Robinson ya no es jugador de Comunicaciones ¿Vuelve a Costa Rica?

Hace un año, Alexander Robinson salía del Deportivo Saprissa y en su espalda cargaba con las duras críticas de una buena parte de la afición morada que le recriminaban su bajo desempeño en el terreno de juego; días después encontró en Guatemala una nueva posibilidad con Comunicaciones.

Asi fue como la aventura del defensor se enrumbó a un destino ya conocido para él, pero en una de las instituciones futbolísticas más grandes de ese país. Un año hace de este relato y la tarde de este miércoles, el club crema anunció la salida del zaguero

Adiós Comunicaciones

La escuadra merengue agradeció al tico mediante sus redes sociales: "Comunicaciones F.C. informa que el jugador Alexander Robinson deja de formar parte del primer equipo. Agradeciendo al jugador su profesionalismo, compromiso y esfuerzo mostrado en esta etapa con el Club, deseándole lo mejor en lo personal y principalmente, muchos éxitos en su carrera profesional. Las puertas del Club siempre estarán abiertas. #VamosCremas"

Robinson tuvo poco protagonismo en la casa blanca guatemalteca con 33 apariciones dentro del rectángulo de juego pero con poco o nada vistoso; eso sí, cabe detacar que en su estadía con los albos, el exsaprissista alzó el trofeo de campeón en la recién concluida versión de Liga Concacaf 2021.

Sobre su posible regreso al país no hay noticias, sin embargo, se conoce que diversos clubes chapines estarían interesados en hacerse con los servicios de Robinsonde 33 años. Su exequipo, el Deportivo Saprissa no se ha pronunciado sobre una eventual llegada del defensor a sus filas, pero este parece un camino muy complicado no solo por el mal ambiente con la afición morada, sino también por el perfil de juventud que en apariencia quiere construir el monstruo.