Antes de jugarse el clásico nacional de Costa Rica este domingo, todos los pronósticos tenían un común denominador: Alajuelense era el favorito y sacaría una victoria sin apuros ante un Saprissa débil, vulnerable e irreconocible, uno que no había ganado un solo partido en el presente torneo y sumaba ya 7 juegos sin conocer la victoria; ¿qué podría salir mal?

Pero los partidos hay que jugarlos y en Saprissa lo saben muy bien; este domingo quedó claro. Los morados no jugaron un buen partido, es más, ni siquiera remataron a marco en 95 minutos, pero supieron defenderse bien del ataque rojinegro y pudieron mantener su arco en cero con intervenciones importantes de su arquero Aarón Cruz.

Bastó un solo remate a marco

Y la única que se les presentó al 96, la concretaron, cumpliendo aquello de no hay que llegar primero, si no, saber llegar. Este triunfo no aleja los fantasmas del cuadro morado, pero les da el golpe de confianza que necesitaban, en el momento que necesitaban y contra el rival que necesitaban. Todo se alineó para que Saprissa vuelva a confiar.

De haber ganado Alajuelense, hoy sería líder indiscutible con 12 unidades con un partido menos que su más inmediato seguidor, pero además, habría hundido más a su archirrival en lo último de la tabla de posiciones con tan solo una unidad de 15 posibles y humillándolos en el clásico, sacándoles una ventaja de 11 unidades.

Es decir, La Liga pudo haber dado el golpe soñado este fin de semana, pero en el último suspiro, hizo lo contrario; resucitó al monstruo en el peor momento, le dio ánimo, lo sacó del sótano y además se puso a 5 puntos de distancia, negocio redondo para los morados.

Ahora, los morados pisan el acelerador para intentar colarse en los puestos de privilegio y les bastará con un par de victorias para hacerlo, no obstante, lo cierto es que no pasan su mejor momento por lo que cualquier cálculo es incierto a estas alturas del campeonato.

Eso sí, antes de continuar con su paso por Clausura 2022, los morados deberán afrontar una dura tarea ante el Pumas de México, en serie correspondiente a Liga de Campeones de Concacaf, cuyo juego de ida será este miércoles a las 9 pm en la cueva del monstruo.