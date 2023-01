Este fin de semana se disputó la segunda jornada del Clausura 2023 en Costa Rica con una buena cuota anotadora en general, pero el trabajo de Alajuelense en cancha ha sido lo más llamativo hasta el momento, con dos juegos y dos goleadas indiscutibles.

Y dentro del planteaminento que presentan los manudos, destaca el trabajo de Aarón Suárez, quien en este último juego ante San Carlos, se lució con triplete y un juego brillante que le valió el aplauso de la tribuna al salir de cambio.

Dos fechas y en la cima del goleo

Suárez apareció al minuto 12, al 36 y cerró su cuenta personal al 59 para sellar una noche memorable y guiar a su club a la segunda victoria al hilo. El año parece haber iniciado muy bien para el joven atacante y aspira a más para lo que resta del torneo.

Estos tres goles lo colocan como goleador del torneo que apenas inicia pero es un buen aliciente de cara a las fechas que restan y a los objetivos de su club.

"La verdad es que es muy motivante, muy bonito, ver el apoyo de los compañeros, del cuerpo técnico y creo que eso motiva más, personal y al grupo" dijo Suárez a los medios de prensa luego del partido del sábado anterior.

Pero además agregó: "Me he esforzado, he trabajado día con día y me he propuesto que este campeonato sea mejor que los anteriores y la verdad he iniciado con buen pie y ojalá termine con buen pie"

También respondio a la prensa cuando se le consultó sobre las diferencias entre el anterior técnico (Fabián Coito) y el actual (Andrés Carevic).

"Cada entrenador es diferente, el profe Coito tenía sus cosas, Carevic también tiene las suyas y creo que siempre con mucha humildad tratar de dar lo mejor y creo que este torneo nos ha ayudado bastante y todos estamos muy unidos y eso ayuda bastante (...) el profe Carevic se ha caracterizado en tener un equipo muy ofensivo y la verdad que se ha demostrado en estos partidos y seguimos trabajando y mejorando" respondió el jugador.