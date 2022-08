Herediano de Costa Rica fue uno de los clasificados a los cuartos de final de la Liga Concacaf, pero lo hizo con sufrimiento porque tuvo que vencer 6-5 al Pacific FC de Canadá, esto tras perder 1-0 de local y ganar por el mismo marcador en la ida. A pesar de eso, el técnico Hernán Medfordno se preocupó y no vio grave que no se avanzar con comodidad.

"El equipo de Canadá jugó muy bien. Yo sabía que no iba a ser fácil, se sufrió, pero también vi a mi equipo jugar bien, tuvimos ocasiones que no concretamos. Como se dice muchas veces en el fútbol: 'el que no las hace, las ve hacerlas' y eso nos pasó, pero no pasa nada es parte del fútbol", fueron las palabras del estratega del team.

Acerca del rendimiento de sus jugadores dentro de la cancha comentó: "El equipo lleva muchos partidos seguidos también. A veces los jugadores se resienten, aunque se rote. Felicitar a los muchachos que hicieron un gran partido. Hay que darle méritos al rival. A veces en el fútbol se sufre, pero al final estamos del otro lado”

"Si hubiéramos concretado en la primera parte no habríamos sufrido, pero esto es parte del fútbol. Ellos tuvieron algunos y concretaron una. Yo no veo problema de qué clasifiquemos en penales, he visto equipos y selecciones quedar campeones por penales que son parte del fútbol”, agregó de manera contundente el entrenador.

“Soy respetuoso del fútbol y no he pensado en Cartaginés ni Real España, solo estaba pensando en el partido de hoy. Después me puede preguntar... No, ni mañana. Esperaremos a ver quién nos toca en la siguiente ronda", finalizó.