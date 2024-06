Iba a ser una de las grandes figuras del torneo continental, pero hoy anunció que no estará presente por problemas graves con su Federación.

Faltan menos de 20 días para que comience la Copa América 2024 y ya sucedió el primer escándalo. Un futbolista que es figura de la Concacaf renunció a participar de este torneo con su selección y reveló los insólitos motivos. Hasta adelantó que podría no disputar las Eliminatorias.

¿Cuál es la figura de Concacaf que se baja de la Copa América?

Leon Bailey, uno de los jugadores más destacados del continente, ha decidido no participar en el torneo con la Selección de Jamaica debido a una fuerte disputa con la Federación Jamaiquina de Fútbol (JFF). Realizó duras acusaciones contra ellos y reveló el mal manejo que tienen.

El extremo del Aston Villa ha denunciado públicamente la falta de profesionalismo en la JFF. En declaraciones a un podcast, afirmó: “No es nada profesional jugar en Jamaica. Mucha gente no sabe que la mayor parte del tiempo reservo mis propios vuelos para venir a representar a Jamaica porque no son muy profesionales. Por cierto, no recuerdo la última vez que recibí un solo dólar de la Federación”.

Las críticas de Bailey no se quedan ahí. El jugador también ha denunciado las pésimas condiciones que encuentran los futbolsitas cuando se concentran con la selección. Esto podría llegar a provocar más bajas en los jamaiquinos para el futuro.

Leon Bailey no jugará la Copa América con Jamaica. (Photo by Fernando de Dios/Getty Images)

“Cuando digo que no hay profesionalidad me refiero a que ni siquiera hay material deportivo adecuado. Cuando llegas al polideportivo lo único que te dan es una camiseta. Es ridículo. Cuando voy allí siento que realmente no saben lo que tienen que hacer”, reveló Bailey.

La ausencia de Bailey es un duro golpe para las aspiraciones de Jamaica en la Copa América. El jugador es una pieza clave del equipo y su calidad individual será muy difícil de reemplazar. Además, las denuncias de Bailey han puesto en el ojo del huracán a la JFF, que ha sido duramente criticada por la prensa y la afición jamaiquina.

La JFF se defiende y promete investigar

La JFF ha emitido un comunicado en el que ha negado las acusaciones de Bailey y ha prometido investigar las denuncias del jugador. “La JFF se toma muy en serio las acusaciones del Sr. Bailey y las investigará a fondo. Estamos comprometidos a proporcionar a nuestros jugadores el mejor entorno posible para que tengan éxito“, reza el comunicado.

¿Leon Bailey no disputará las Eliminatorias de Concacaf?

Se desconoce si Bailey volverá a la selección de Jamaica en el futuro. El jugador ha dejado claro que solo regresará si se producen cambios significativos en la JFF. “Si las cosas no cambian, no creo que vuelva a jugar para Jamaica”, ha afirmado León.