En la previa al comienzo de la Copa América 2024 para la Selección de Costa Rica, ocurrió la primera desconexión entre Claudio Vivas y Gustavo Alfaro. Pese a que no es un gran problema en puerta, las miradas del director de selecciones nacionales y el DT de la Sele tiene un serio contrapunto.

Todo esto comienza con las declaraciones del estratega argentino que pedía tomar como base la hazaña del Mundial 2014. El ex técnico de Boca quería que se tome ese evento como faro de lo que hay que alcanzar como combinado nacional.

En una conferencia de prensa que dio hoy, Claudio Vivas llamó a dejar atrás eso. Que fue muy destacado, pero que ocurrió hace 10 años y es momento de comenzar a mirar para adelante y no estar repitiendo lo pasó.

¿Cuál fue la declaración de Claudio Vivas que se contradice con la de Alfaro?

“Hay que empezar a confiar con lo que tenemos, con los reemplazantes de esas grandes figuras que tenemos. Hace 10 años se cumplió una hazaña, pero ya es historia. Hay que empezar mirar hacia adelante y confiar en lo que tenemos“, comenzó declarando Claudio Vivas.

Y luego, agregó sobre su trabajo: “Tratar de clasificar a las selecciones juveniles femeninas y masculinas. Con la femenina lo hemos logrado en algunos aspectos, con la masculina no. Jugamos un solo torneo y no pudimos ir. Ahora tenemos el precampeonato que viene con el Sub 20″.

Para finalizar, el director de selecciones nacionales cerró: “Hay que empezar a pensar en el futuro, no vivir tanto en el pasado. Hay que construir hacia adelante. Yo cuando llegué a Costa Rica hace más de un año, el compromiso era tratar de cambiar algunas cosas”.