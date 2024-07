Alfaro vs. Kenneth Vargas: la razón atrás del desprecio del técnico al delantero

Costa Rica se quedó afuera de la Copa América 2024. Y si bien se despidió con un triunfo ante Paraguay que incluyó un rápido doblete de goles para abrir el marcador, si algo no tuvo La Sele fue facilidad para crear peligro de gol.

De hecho, hasta el encuentro contra los guaraníes, a los que les convirtieron dos tantos en 6 minutos y 29 segundos, el equipo de Gustavo Alfaro no había pateado al arco ni en el 0-0 ante Brasil y tampoco en el 0-3 sufrido contra Colombia.

Pero así y todo, Alfaro decidió no utilizar ni un minuto a Kenneth Vargas, quizás el delantero en mejor forma que tiene Costa Rica en Europa.

Por qué Gustavo Alfaro no puso a Kenneth Vargas

En los primeros dos encuentros, ante Brasil y Colombia, el delantero que formó como titular en La Sele fue Manfred Ugalde y en ambas ocasiones, quien lo reemplazó cuando le tocó salir fue Joe Campbell.

Y para este último encuentro, quien salió en el once fue Josimar Alcócer, quien encima le pagó con un muy bonito gol al DT argentino que decidió no utilizar a Vargas, que en esta temporada anotó nueve goles en 42 partidos con el Heart of Midlothian FC de Escocia.

Kenneth Vargas no vio minutos en la Copa América 2024. (IMAGO)

¿Qué dijo Alfaro sobre Kenneth Vargas?

Consultado sobre por qué Kenneth Vargas fue tan poco utilizado, Alfaro respondió lo que piensa del jugador: “Tiene cosas que me gustan mucho, lo he hablado con él y con otros jugadores que tienen que incorporar más, en su equipo juega como segunda punta no como punta central”, explicó el DT.

“No quiere decir que no lo tenga en cuenta porque no haya sumado minutos, si está aquí es porque lo tengo en consideración”, concluyó Alfaro sobre lo que piensa de Vargas.