Valerio Marinacci elige representar a Honduras por encima de Italia

El joven Velerio Marinacci dio a conocer que se inclinaría por la Selección de Honduras que con la de Italia si se le presenta la oportunidad de elegir.

Valerio Marinacci ha hecho público su deseo de jugar para Honduras; en una nota para diario diez, el atacante no dudó en expresar su deseo por vestir la camiseta de la Selección Nacional del país centroamericano, esto a pesar de también tener la posibilidad de ser parte de Italia, con quien ya ha sido sigo jugador en proceos sub 16.

"Seguro que sería un placer para mí jugar con Honduras, pero no sé mucho del país sinceramente, sé que es un lugar muy hermoso, mi familia me ha dicho siempre que tengo que ir a Honduras a conocer a mi familia, nunca he ido allá, pero mi abuela es de Tegucigalpa”, comentó el joven centrocampista.

Marinacci actualmente tiene 17 años, es uno de los equipos de la categoría primera de la Lazio de Italia, incluso hace unos años fue convocado para ser parte de la Selección Sub-16 de la Azurra. “Fue una bonita experiencia para mí, donde conocí a muy buenos compañeros y jugadores, no he vuelto a ser llamado por el parón del Covid-19”, agregó.

El delantero juvenil es hijo de padres italianos, pero su abuela materna es de Honduras, por lo que esto le vale para jugar para los catrachos. Además, la mayoría de sus tíos y primos también son de la nación centroamericana, por lo que solo sería de completar los tramites de naturalización para que sea elegible.

El jugador confirma pláticas con la Fenafut

Valerio Marinacci dio a conocer que su representante ha estado en constantes conversaciones con la Federación de Futbol de Honduras, por lo que sí todo marcha por buen camino, pronto sería opción para jugar. “Mi abuela estaría muy orgullosa de mí por representar a su país, tengo sangre hondureña”, finalizó.