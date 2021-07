Carlos de los Cobos revela los motivos que lo llevaron a alejarse de La Selecta

Carlos de los Cobos, ex entrenador de la Selección de El Salvador, explicó que lo motivó a dejar su cargo en La Selecta.

La Selección de El Salvador se prepara de la mejor forma para afrontar la Copa Oro 2021, la cual iniciará esta semana y en la que fue encuadrada en el Grupo A junto a México; Curazao y el ganador de la eliminatoria entre Haití y Bermudas. Con Hugo Pérez desde hace varios partidos, tras la partida de Carlos de los Cobos, La Selecta aspira a una presentación histórica.

En la antesala del evento, el mencionado estratega mexicano dialogó con la cadena TUDN acerca de varios temas, entre los que destacó su alejamiento del combinado cuscatleco. "Siento que perdí el entusiasmo, ya no me representaba lo mismo como cuando inicié esta segunda etapa, ya no estaba ilusionado como lo sentí en el inicio", señaló.

Además de esto último, también indicó que no fue el único factor que lo motivó a abandonar su lugar: "quizá no tenía muy buena relación con la Fesfut. Por otro lado el tema de la pandemia también tiene que ver. En el inicio fue bastante positiva nuestra participación porque tuvimos frecuencia de partidos, pero la pandemia interrumpió".

Cabe recordar que la relación con la federación nacional se había tensado tras la derrota por 6-0 contra los Estados Unidos, y desde la misma incluso llegaron a pedirle dinero a empresas privadas para poder finiquitar el contrato del norteamericano. "Fue un error aceptar el partido. Nunca pensé que fuéramos a exhibir a exhibir un nivel tan pobre", contó en aquella oportunidad con Jorge Ramos y su banda (ESPN).

El Salvador debutará en la Copa Oro el próximo sábado 10 de julio a las 15 horas ante Curazao, siendo este partido el que inaugurará la fase de grupos del certamen. Al momento del sorteo, De los Cobos deslizó que el objetivo era llegar a semifinales. ¿Seguirá siendo esa la mira para Pérez?