Alex Roldán representará a la Selección de El Salvador

Hugo Pérez, entrenador de la Selección de El Salvador, confirmó que Alex Roldán se sumará a La Selecta. El jugador de Seattle Sounder había rechazado anteriormente el llamado de Guatemala.

La Selección de Fútbol de El Salvador cumplió este último martes uno de sus grandes objetivos en el presente año: clasificar al Octogonal Final de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Antes de que inicie la etapa final, La Selecta participará también en la Copa Oro, por lo que su año seguirá cargado de mucha actividad (y muy trascendental).

En vistas de ello Hugo Pérez, entrenador del combinado cuscatleco, confirmó este jueves en diálogo con Fanáticos Plus de Canal 21 que se ha llegado a un acuerdo para que se sume un nuevo foráneo. Se trata de Alex Roldán, lateral derecho de 24 años que se desempeña en el Seattle Sounders de la MLS.

"Tenía para estar en Guatemala, El Salvador y Estados Unidos", mencionó el director técnico. En torno a los chapines, recordó que "les dijo que no, antes de quedar afuera". "Nosotros hablamos con él y ahora ya se abrió una puerta, se está en trámites todos sus papeles", continuó respecto a la situación actual de su nacionalidad.

Hugo Pérez confirmando la incorporación de Alex Roldán

"El que quiera venir, tiene la puerta abierta y el que no, tampoco voy a morirme porque no viene. Acá no vamos a tener a nadie a la fuerza y tampoco a tratarlo como un rey solo porque viene de afuera", completó el estratega nacional, que cosechó victorias desde que está al mando del equipo.

Eriq Zavaleta, uno de los referentes de la escuadra patria, también le dio la bienvenida a Alex Roldán, con un escueto tuit y republicando el anuncio hecho por Hugo Pérez. ¿Rendirá frutos esta incorporación?