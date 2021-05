Agustín Lleida opinó sobre el nuevo gerente deportivo del Saprissa

Tras el anuncio de Ángel Luis Catalina como nuevo gerente deportivo del Saprissa, Agustín Lleida decidió hablar al respecto.

Luego de eliminar a Alajuelense en las semifinales del Clausura 2021, Saprissa decidió anunciar a Ángel Luis Catalina como su nuevo gerente deportivo. Un español que ha trabajado como ojeador o coordinador en clubes de la talla del Real Valladolid, Real Betis, entre otros. Es de un perfil parecido a Agustín Lleida, que está en el Manudo hace varios años.

El recién mencionado fue consultado por la prensa sobre la nueva adquisición del conjunto Morado y decidió emitir su opinión. El europeo se alegró que otros equipos de Costa Rica apuesten a ese cargo y avisó que están copiando lo que está haciendo bien la Liga en el último tiempo.

“No me sorprende, cuando llegamos, el camino que dijimos que iba a tomar la Alajuelense iba a servir de inspiración para otros equipos y eso es bueno para el fútbol de Costa Rica. Seguramente será un gran profesional y le deseo todo el éxito”, declaró Agustín Lleida sobre el tema.

Tras eso, agregó con respecto a Ángel Luis Catalina y fue muy respetuoso con su compatriota que llega al fútbol tico: "No, no lo conozco, no tengo el gusto de conocerlo, pero debe de ser un gran profesional por los equipos donde ha trabajado, pero le deseo todo el éxito, como te lo dije anteriormente”.

El nuevo directivo de Saprissa se hará cargo del próximo mercado de pases. El Morado necesita reforzarse seriamente tanto en jugadores como entrenador, ya que Mauricio Wright no continuará en el banquillo cuando termine este torrneo. La idea es una renovación importante para la nueva temporada.