“Fito” Zelaya: “Águila es uno de los equipos que más goles le he metido”

Rodolfo “Fito” Zelaya será una de las apuestas principales de Alianza para el partido contra Águila.

Alianza y Águila disputarán mañana la gran final del Torneo Apertura 2020 de la Liga Pepsi de El Salvador, sin duda uno de los jugadores que tendrá todas las miradas será Rodolfo “Fito” Zelaya que a pesar de no pasar por su mejor momento futbolístico es una de las principales referencias en ataque para los paquidermos.

Zelaya no ha tenido muchos minutos en el actual campeonato, en el cual se dio su regreso al futbol salvadoreño tras su paso por la MLS y la liga de ascenso de México, debido a sus problemas físicos que le han ocasionado lesiones, a pesar de ello colaboró para que los albos pudieran disputar una final más.

“Estoy contento de estar en una final más y motivado. Ha sido una semana especial para los equipos que llegamos a esta etapa, esperamos ganarnos la número 15. Águila es uno de los equipos que más goles le he metido en la liga. Ojalá que se me presente una oportunidad y pueda anotar para ayudarle a mis compañeros”, dijo Zelaya a El Gráfico.

Acerca de su participación en el campeonato opinó: “Ha sido un torneo en el que no he tenido muchos minutos y en cierta forma es normal porque no había jugado mucho en los equipos que estuve. Poco a poco voy agarrando confianza. En la parte final he tenido más minutos gracias a Dios, han llegado los goles y eso es importante porque motiva”

“Fito” también quiso dar su punto de vista sobre el cambio que tuvo Alianza en la parte final del campeonato, dando crédito al entrenador Milton “Tigana” Meléndez, qué según el criterio del goleador, le cambió la mentalidad al equipo, llenándolo de motivación y libertad dentro de la cancha. “Vino a rescatar al equipo porque no veníamos jugando bien, a pesar de que estábamos ganando”.