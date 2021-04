Pedro Troglio: "Tengo la intención de quedarme en Olimpia"

Luego de los rumores de un posible preacuerdo con Saprissa, Pedro Troglio contó que tiene ganas de continuar en Olimpia.

En junio se definirá el futuro de Pedro Troglio, aunque parece que la decisión ya está tomada. Tras que un medio diera por confirmado que el estratega argentino tenía un preacuerdo con Saprissa, el DT de Olimpia salió a desmintirlo y confesó que tiene ganas de continuar en el club catracho.

En una entrevista que dio hoy para HonduSports, el ex-Gimnasia de La Plata se volvió a referir al tema de dirigir al Morado: “Eso del Saprissa, hoy es mentira, capaz dentro de un mes te llaman y te dicen -viste, teníamos razón-…yo tengo una palabra con el presidente Rafael Villeda y con Osman Madrid, me han dicho que nos vamos a juntar en estos días".

Y agregó para alegría de los aficionados de Olimpia: "Ellos tienen la intención que me quede y yo tengo la intención de escuchar y quedarme, creo que no habrá ningún inconveniente; lógicamente que es factible que cuando a uno le va bien te pueden empezar a llamar, he tenido algunos llamados pero que no tienen nada que ver con esta situación”.

Troglio confirmó que en estos días debería estar definido su futuro: “A mí me queda un mes de contrato, hasta fin de mayo, pero antes de irme a Argentina tengo que tener asegurada mi continuidad para saber si tengo que volver o no. No hemos hablado de nada, pero creo que no tendría ningún inconveniente de llegar a un acuerdo, veo todo positivo".

Para finalizar, aseguró que está pasando un gran momento en el León: "Me han cumplido en todo, me han tratado de primera, me han dado todo lo justo, me han dado carta abierta a manejar el fútbol, yo estoy más que feliz en el club, con los dirigentes, con la gente, con los jugadores. La verdad que estoy muy feliz".