Paulo Wanchope: "Keylor es un muchacho humilde que salió de muy abajo"

El asistente técnico de Jorge Luis Pinto en Brasil 2014, Paulo Cesar Wanchope, salió en defensa de Keylor Navas después del escándalo que se destaó por lo sucedido después de ese mundial.

El escándalo que se ha destapado en relación a Keylor Navas, Celso Borges, Bryan Ruiz y Jorge Luis Pinto, sigue dejando tela para cortar. Uno de los protagonistas de la novela deportiva fue también en su momento Paulo Cesar Wanchope, en aquel entonces asistente técnico del estratega colombiano.

Después del empate 0-0 contra Cartaginés, el director técnico de Pérez Zeledón consultado sobre todo esto que se destapó en declaraciones de Eduardo Li, ex presidente de Fedefutbol. El segundo de Pinto en la Copa Mundial de Brasil 2014 quiso evadir el tema, pero también quedó claro de cual lado está.



"Tenemos que cuidar nuestras figuras, aqui cada quien puede decir lo que sea, pero no necesariamente es la pura y santa verdad. Hay que tener cuidado, Keylor es un muchacho humilde que salio de muy abajo, todos sabemos de donde salió. Es una fuente de inspiracion para muchos jovenes, y muchos van a querer seguir sus pasos", empezó diciendo.



Seguido a ello, el ex Manchester City mandó más flores para el guardameta del Paris Saint Germain: "Despues de Keylor nadie quiere ser delantero y todo mundo quiere ser portero. Todos estabamos felices por lo que se hizo en ese mundial, no dejemos que se manche, fue muy lindo para Costa Rica, para que los jóvenes vean que se puede. Que estas cosas salgan a la luz publica...hay que tener mesura", concluyó.



En algun momento, Jorge Luis Pinto declaró que convivía con el "enemigo" dentro de casa, en alusión a Paulo Cesar Wanchope, en aquel entonces su asistente técnico. El legendario goleador de la selección tica siempre estuvo del lado de los futbolistas, ante lo que para muchos era un régimen 'militar' bajo el mando del estratega cafetero.