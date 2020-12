Partidos de hoy 08 de diciembre de 2020: ver aquí calendario de partidos internacionales de jornada de hoy

El calendario con todos los partidos internacionales de la jornada de hoy, 08 de diciembre de 2020.

Hoy, 08 de diciembre habrán muchos partidos en el mundo para disfrutar. Toda la atención está en una nueva jornada de la UEFA Champions League, la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y la Liga Concacaf para comenzar la semana. A continuación, repasaremos la agenda de estos encuentros del día del día de hoy.

UEFA Champions League

Llega a su fin, parte de la fase de grupos del torneo más importante del mundo a nivel de clubes en la jornada seis. Muchos equipos todavía no tienen definido su pase a los octavos de final y por ende buscarán en esta última oportunidad, obtener el boleto entre los mejores 16 de la Liga de Campeones. A continuación los encuentros para hoy.

Para comenzar la jornada, Zenit vs Dortmund y Lazio vs Club Brujas, a las 11:55 hora de Centroamérica iniciarán la cartelera con esta doble jornada. El resto de los encuentros para hoy se disputarán a las 14:00 hora de Centroamérica con los siguientes partidos: Barcelona vs Juventus; Chelsea vs Krasnodar; Leipzig vs Manchester United; Dinamo vs Ferencváros; PSG vs Istanbul y Rennes vs Sevilla.

Copa Libertadores

Inician los cuartos de final de la Copa Libertadores que de a poco comienza a armar su cuadro de los mejores equipos que llegarán a las instancias finales del torneo. El partido que lo hará para comenzar con esta fase será Libertad vs Palmeiras a las 18:30 hora de Centroamérica por el partido de ida de los cuartos de final desde el Estadio Defensores del Chaco.

Copa Sudamericana

De la misma manera comenzarán los cuartos de final de la Copa Sudamericana para ir conociendo a los mejores de este lado del cotinente. A las 18:30 de Centroamérica, se jugará por la ida de los cuartos de final el Vélez vs U. Católica desde el Estadio José Amalfitani.

Liga Concacaf

Marathón y Forge FC deberán jugar por la Liga Concacaf este martes. Ambos disputarán un encuentro repechaje que le dará al ganador el pasaje para jugar la Concachampions del año que viene. El duelo se llevará a cabo mañana, martes 8 de diciembre, desde las 21 horas (Horario Centroamérica y 22:00 horas en Canadá) en el Estadio Nacional. Se podrá ver por ESPN y TSN5 (Canadá).