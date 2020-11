Partidos de hoy 12 de noviembre de 2020: ver aquí calendario de partidos internacionales de jornada mañana

El calendario con todos los partidos internacionales de la jornada de hoy 12 de noviembre de 2020.

El día de hoy, jueves 12 de noviembre, tendremos una gran cantidad de encuentros para poder apreciar en las pantallas de todo el mundo, los cuales estarán cargados de muchas emociones. Estos estarán formados por encuentros de Eliminatorias al Mundial de Qatar, Copa Africana de Naciones, clasificación a la Eurocopa 2021, amistosos internaciones y partidos de las ligas de Centroamérica.

Partidos internacionales

Con esta nueva fecha FIFA, varias selecciones del viejo continente seguirán su preparación para los partidos oficiales. A las 11:00 horas, Moldavia vs Rusia desde el estadio de Zimbru, seguidamente a las 13:45 hora de Centroamérica, Gales vs Estados Unidos y posteriormente a las 14:00, Inglaterra vs Irlanda.

Clasificación a la Copa Africana de Naciones

Lejos de ser amistosos, los partidos que se disputarán en el marco de las clasificatorias rumbo a la Copa Africana de Naciones de Camerún 2022 serán a todo o nada. Se trata del certamen más importante a nivel selecciones de África, que aún está en su etapa de eliminatorias.

Hoy habrán cuatro compromisos para disfrutar: Argelia vs Zimbabue, Burkina Faso vs Malaui, Costa de Marfil vs Madagascar, Gabón vs Gambia, todos estos encuentros se disputarán a las 13 horas de Centroamérica.

Clasificación a la Eurocopa de 2021

Ahora desde el viejo continente, en el marco de las clasificatorias rumbo a la Eurocopa de 2021 estos partidos serán a todo o nada. Se trata del certamen más importante a nivel selecciones europeas,que aún está en su etapa de clasificación.

A las 11:00 de Centroamérica Georgia vs Macedonia del Norte y posteriormente a las 13:45 se jugarán los partidos entre Hungría vs Islandia, Irlanda del Norte vs Eslovaquia y Serbia vs Escocia.

Eliminatorias de Conmebol al Mundial de Qatar 2022

Regresan las que para mucho son las eliminatorias más complicadas del planeta para conseguir un boleto hacia la próxima Copa del Mundo. Hace unas semanas se disputaron las primeras dos emocionantes jornadas y ahora las selecciones buscarán afianciarse o recuperarse a algún mal resultado.

Habrán dos encuentros: a las 14:00 hora de Centroamérica, Bolivia vs Ecuador y posteriormente a las 18:00 hora de Centroamérica, Argentina vs Paraguay.

Ligas de Centroamérica

Más allá de los duelos entre selecciones, también tendremos acción en las diferentes ligas centroamericanas. En Costa Rica tendremos el duelo entre ADR Jiracal vs Grecia a las 14:00 horas de Centroamérica. Seguidamente en Panamá a las 14 horas, Chiriqui vs Plaza Amador y para finalizar la jornada, a las 17:00 de Centroamérica Tauro vs Costa del Este.