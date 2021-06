Thomas Christiansen sobre el juego contra México: "No pensábamos que iba a ser ante una Sub 23"

Thomas Christiansen, entrenador de la Selección de Panamá, se refirió en conferencia de prensa al duelo de mañana ante México.

Los seleccionados que disputarán la Copa Oro 2021 afrontan la recta final de su preparación, teniendo en cuenta que el próximo 10 de julio iniciará el evento madre a nivel combinados nacionales que posee la Concacaf. En vistas de ello afinan las prácticas, y también pactan juegos amistosos para aplicar lo entrenado.

Panamá y México se verán las caras este miércoles en el marco de lo último mencionado, pensando en su incursión en el certamen. Los canaleros estarán en el Grupo D, junto con Honduras, Granada y Qatar; mientras que los aztecas integrarán el A con El Salvador, Curazao y un equipo de las preliminares.

Thomas Christiansen, entrenador del representativo del país centroamericano, compareció ante los medios en Nashville y, en cuanto a la importancia de ver un buen rendimiento en sus dirigidos, señaló: "No deja de ser un partido amistoso previo a la Copa Oro. Vamos a probar cosas, voy a poner jugadores que no he usado habitualmente y así será más o menos el planteamiento".

En torno a la convocatoria de muchos que habitualmente no parten como titulares en la escuadra centroamericana, el hispano-danés apuntó: "Cuando salió el partido contra México no pensábamos que iba a ser ante una sub 23 pero igual lo vamos a tomar en serio. No es una falta de respeto".

Con relación a esto último, opinó que "México tiene mucha calidad sea la mayor o la olímpica" y que van a "intentar hacer nuestro juego sabiendo las características que puede tener la selección de México. Tenemos que mejorar en todos los puestos, tener las ideas más claras y aprovechar mas las ocasiones que creamos".