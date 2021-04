Keylor Navas fue una de las figuras del partido ante el Bayern de Múnich por los cuartos de final de la Champions League.

No hay dudas de que Keylor Navas es sinónimo de Champions League y así lo reflejan los datos y cada vez que el tico escucha el himno de la competición más importante de Europa a nivel de clubes, eleva su potencial para convertirse en figura. Hoy, ante el Bayern de Múnich el guardameta costarricense fue una verdadera bestia del área. Tapó todo tipo de ataque que recibió en contra de los alemanes y que sirvió para que el PSG se llevara la ventaja para el encuentro de vuelta.

Durante los 90 minutos Keylor Navas tuvo que moverse de lado a lado en la arquería para evitar la caída de su arco y vaya que trajo resultados. Incluso fue tan determinante el tico que tuvo su partido con más atajadas de la temporada (10) hoy ante los alemanes quienes remataron más veces al arco en esta edición de la Champions League (12). Números extraordinarios para el arquero centroamericano.

No importaba cómo atacaran el arco del PSG, Keylor Navas siempre iba a ser esa muralla para evitar el gol del rival. Centros para rematar de cabeza, disparos con la derecha, con la izquierda, de rebote, dentro del área, fuera del área, no había forma. El tico siempre estaba bien ubicado. Y cuando no lo estaba, utilizaba todas sus habilidades para desviar el balón o quedarse con él.

Los números ante el Bayer de Múnich a pesar de haber recibido dos goles: fueron en total 10 atajadas, 7 de las cuales fueron dentro del área, generando una mayor dificultad para evitar los goles. El factor Keylor Navas siempre está en los partidos importantes de Champions. Y ahora, el tico quiere seguir encaminado para avanzar a las semifinales, una vez más. Toda falta la vuelta, pero está cerca.