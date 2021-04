Pedro Troglio volvía hablar del Saprissa: "Nunca le cierro las puertas a nadie"

Luego de que se rumoreo sobre su llegada al Saprissa, Pedro Troglio se refirió de nuevo al tema y no negó que lo analice.

Con la salida de Roy Myers volvieron a crecer los rumores de la posibilidad de que Pedro Troglio llegue al Saprissa. El entrenador de Olimpia tiene contrato hasta junio de este año y después podrá negociar con cualquier club. Es claro que luego de haber realizado un gran trabajo con los catrachos, varios de la región se están moviendo para llevárselo.

Sobre esta situación, el entrenador argentino habló en una entrevista con ESPN Digital y dejó una posibilidad para dirigir al Morado. De todas formas, también aclaró que no hubo ninguna reunión oficial o contacto directo con directivos del Sapri. Hasta ahora, fueron solo sondeos de representantes.

"Yo nunca les cierro las puertas a nadie. Al contrario, dirigir equipos grandes de cualquier parte del mundo es una satisfacción. Estoy muy cómodo acá, pero te repito nunca sabes cuanto podés durar. Me gusta dirigir y no elijo, simplemento dirijo. Claramente nunca le cerraría las puertas a nadie", declaró Pedro Troglio.

Pero aclaró: "Se hablaba de lo del Saprissa y nunca me llamó el presidente ni un director deportivo. Nunca le hice caso. Es un representante que tira tu nombre para ver como pega en la gente y después va y te ofrece. Nunca nada firme. Me llaman gente que dice que es allegada y no es creíble".

Todavía no hay nada definido sobre si continuará o no Pedro Troglio en Olimpia, pero los dirigentes del León le quieren renovar si o si. Saben que no es fácil y deberán competir contra otras ofertas con salarios más elevados. No seguir en la Concachampions también hace difícil su continuidad.