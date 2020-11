Nicholas Hagen habló de su presente en Europa

Tras conocerse que no estará presente en los amistosos con Guatemala, Nicholas Hagen contó como vive el día a día en el Sabail FK.

Gran momento el que está viviendo Nicholas Hagen en Europa. El guardameta nacido en Guatemala encontró, claramente, su lugar en el equipo de Azerbaiyán y su nivel está cada vez más alto. Según el propio equipo, el chapín es de lo más destacado de la plantilla y su rendimiento sorprende a propios y extraños.

El Sabail FK tuvo un mal arranque en la Premier League azerí, perdió los primeros tres partidos, pero ahora ya lleva cinco encuentros invictos. De a poco, se aleja del fondo de la tabla y se va acercando a los puestos de clasificación a copa. El sueño del equipo es poder competirle el torneo al histórico Qarabag, que se encuentra como único líder.

Sobre esta situación habló Nicholas Hagen con ESPN: “Estoy contento con el resultado y el rendimiento del equipo que va para arriba, llevamos una racha positiva. El equipo cada vez se siente mejor, se está afianzando más y tiene más seguridad. Estamos empezando a encontrar nuestro fútbol que es lo más importante. Queremos pelear por los primeros lugares y la idea es seguir mejorando partido a partido".

Además, se refirió a su situación particular en la porteria: “Poco a poco me estoy afianzando al puesto. Siento que me estoy ganando la confianza del entrenador y de mis compañeros. El entendimiento está creciendo y cada vez se puede observar una línea defensiva más unida”.

Para finalizar, no se refirió directamente a la no convocatoria, pero se enfocó en que busca mejorar cada vez más en lo individual: “Sigo con la misma mentalidad que estoy aquí para aprender y seguir creciendo. Quiero seguir haciendo cosas para ayudar al equipo y para eso tengo que trabajar extra, tengo que hacer más entrenamientos y espero seguir teniendo un buen rendimiento”.