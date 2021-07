McGregor vs. Poirier 3: cuándo, dónde y en qué canal ver el combate de UFC 264 en Estados Unidos

McGregor vs. Poirier se enfrentarán por tercera vez en la velada estelar de UFC 264 de hoy. Entérate el horario y cómo verla en Estados Unidos.

Finalmente la cuenta regresiva llegó a su fin: hoy, Conor McGregor y Dustin Poirier se verán las caras en la pelea estelar de la velada de UFC 264 que cerrará la trilogía. El vencedor irá por el título de peso ligero que ostenta el brasileño Charles Olivera, monarca de la categoría desde mayo de este año, cuando le ganó por knockout en el segundo asalto al estadounidense Michael Chandler. La pelea se podrá ver en vivo a través de ESPN+ en Estados Unidos.

The Notorious y The Diamond promediaron unas 156 libras en la váscula, apenas por encima del peso reglamentario, pero al no ser una pelea por el título no se suscitaron inconvenientes. Más bien, estos se produjeron en el clásico careo cuando, trash talk de por medio, McGregor le lanzó una patada a Poirier, generando los abucheos del público.

McGregor vs. Poirier 3: cuándo, dónde y por qué canal ver el combate

El enfrentamiento se llevará a cabo hoy, sábado 10 de julio, a las 20 horas de Centroamérica (21 de Panamá), en el T-Mobile de Las Vegas. Y podrá verse por ESPN+ para quienes residan en Estados Unidos.

McGregor vs. Poirier 3: las dos primeras peleas

El primer enfrentamiento se dio el 27 de septiembre de 2014, cuando Poirier tenía apenas nueve peleas en UFC y se topó con un McGregor que venía de ganar por nocaut en dos de tres peleas. Ese día no fue la excepción: en el primer round, un codazo al oído del irlandés fue el inicio del fin para Poirier. Sin embargo, en enero de este año, The Diamond se vengó quitándole el invicto de 27 peleas al irlandés, que arrastraba un año de inactividad, al noquearlo en el segundo asalto.

McGregor vs. Poirirer 3: bolsa y récords personales

The Notorious, en principio, se llevaría 5 millones de dólares. Aunque la cifra podría engrosarse si se tienen en cuenta los ingresos del pay per view. Poirier se llevaría 1 millón.

- McGregor: 22-5-0

- Poirier: 27-6-0

McGregor vs. Poirirer 3: la cartelera

Estelar

- Peso ligero: Dustin Poirier vs. Conor McGregor

- Peso pesado: Tai Tuivasa vs. Greg Hardy

- Peso wélter: Gilbert Burns vs. Stephen Thompson

- Peso gallo Femenino: Irene Aldana vs. Yana Kunitskaya

- Peso gallo: Sean O’Malley vs. Kris Moutinho

Preliminares

- Peso wélter: Carlos Condit vs. Max Griffin

- Peso wélter: Niko Price vs. Michel Pereira

- Peso wélter: Sean Brady vs. Kevin Lee

- Peso medio: Trevin Giles vs. Dricus Du Plessis

- Peso pluma: Ryan Hall vs. Ilia Topuria

- Peso mosca femenino: Jennifer Maia vs. Jessica Eye

- Peso medio: Omari Akhmedov vs. Brad Tavares

- Peso mosca: Zhalgas Zhumagulov vs. Jerome Rivera

- Peso medio: Hu Yaozong vs. Alen Amedovski