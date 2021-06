Maylor Nuñez será operado de la rodilla por ligamento cruzado

El lateral derecho de Olimpia deberá pasar por el quirófano a manos del doctor Benítez.

Después de coronarse campeón con el Olimpia, Maylor Nuñez fue convocado a la Liga de Naciones de la Concacaf por el director técnico de la selección nacional de Honduras, Fabián Coito. Sin embargo, el jugador debió ser desafectado de la lista final debido a una lesión que venía arrastrando en el campeonato local.

Es por eso que en una entrevista para Diario Diez de Honduras, el lateral derecho explicó detalles de lo que sucedió y como procederán medicamente a partir de ahora: "Me golpeé con el Olimpia antes de lograr el campeonato. Así estuve jugando y sentía un poquito de dolor, pero no quería pararme porque estaba jugando y no había tiempo", reveló.

Seguido a ello, agregó que nunca se infiltró ni nada por el estilo, para seguido a ello detallar como fue cuando sintió que ya no debía seguir jugando: "Fue en un entrenamiento cuando le pegué a la pelota, ahí sentí que me dolió. Ese mismo día me fueron a hacer una resonancia y salió ligamento cruzado", lamentó.

Nuñez será operado en San Pedro Sula por el reconocido doctor Oscar Benítez en los próximos días, y está citado a la pretemporada con Olimpia el 5 de julio. "Voy a hacer bien las cosas para volver lo más pronto posible", concluyó.