Saprissa inicia defensa del título con victoria ante Santos de Guápiles

El Deportivo Saprissa venció a Santos de Guápiles en la primera jornada del Apertura 2021 de la Primera División de Costa Rica.

El Apertura 2021 de la Primera División de Costa Rica ya ha comenzado, con tres compromisos que levantaron el telón: Pérez Zeledón 1-1 Jicaral Sercoba; Sporting San José 1-1 Guanacasteca y el triunfo del Saprissa por un contundente 3-0 ante Santos de Guápiles, iniciando de la mejor manera su defensa del título.

La primera mitad del encuentro se esfumó sin goles, algo que quedó reservado enteramente para la segunda mitad. Christian Bolaños abrió el marcador sobre los 56 minutos, mientras que Michael Barrientos hizo lo propio siete más tarde. Jimmy Marín se encargó de cerrar la faena a los 77'.

El monstruo morado mostró una gran solidez, algo que había escaseado durante el curso regular en el Clausura 2021, el cual terminó ganando tras clasificar por diferencia de gol a los play-offs. Una vez allí, recordemos, eliminó en semifinales al Alajuelense (que venía invicto y contra quien había perdido 5-0 en el campeonato) y derrotó a Herediano en la final.

La próxima parada para los tibaseños será fuera de casa ante Pérez Zeledón, el próximo viernes a las 19 horas. Santos de Guápiles, por su parte, recibirá a Municipal Grecia el sábado 31 de julio a las 18. Otro partido interesante de la venidera fecha será Alajuelense-Sporting San José, el sábado a las 18.

Esta primera jornada la completarán hoy otros tres compromisos: Municipal Grecia vs. Cartaginés, a las 2 PM; Herediano vs. Guadalupe, a las 6 PM; y San Carlos vs. Alajuelense, a las 7 PM.