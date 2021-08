Liga Concacaf 2021: equipo se baja del certamen

La Liga Concacaf 2021 ya tiene a su primer eliminado, a falta de algunas horas para que se juegue el primer partido.

La Liga Concacaf 2021 dará inicio esta misma noche de miércoles con dos compromisos que corresponden a la ida de la ronda preliminar: Santa Lucía de Guatemala recibirá en el Doroteo Guamuch Flores a Metropolitan de Puerto Rico desde las 18 horas, mientras que Diriangén de Nicaragua hará lo propio contra Marathón de Honduras a partir de las 20.

A pesar de que la pelota aún no ha rodado, que los jugadores aún no han sudado una gota y ningún grito de gol se ha entonado, lo cierto es que ya hay un club eliminado en el certamen. Se trata del AS Samaritaine de Martinica, quien debía enfrentarse al Universitario de Panamá en suelo canalero y no podrá viajar por cuestiones relacionadas al coronavirus covid-19.

"AS Samaritaine (MTQ) ha notificado a Concacaf que no podrá viajar para sus partidos de la SCL 2021 vs CD Universitario (PAN) el 5 y 19 de agosto, debido a desafíos y restricciones relacionados con Covid-19", manifestó primeramente la Concacaf en una nota sobre esta particular situación.

Extracto del comunicado de la Concacaf donde se notifica la baja del AS Samaritaine

"De acuerdo con las regulaciones de la competencia y antes de viajar a Panamá, el club realizó las pruebas de PCR requeridas que revelaron múltiples casos positivos de Covid-19, lo que obligó al equipo a ponerse en cuarentena y aislarse. Además, las autoridades locales de Martinica han emitido un nuevo confinamiento y un toque de queda de tres semanas para toda la población de la isla, limitando todas las actividades", indicó seguidamente el ente que regula el balompié regional.

A raíz de lo mencionado, la confederación señaló que "el CD Universitario (PAN) avanzará a los octavos de final y se enfrentará al FC Motagua (HON) el 23 de septiembre (ida) y el 30 de septiembre (vuelta)".