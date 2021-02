Ricardo Jerez habló sobre su salida de la titularidad en Alianza Petrolera

Ricardo Jerez, quien hace cuatro partidos no es convocado en Alianza Petrolera, habló sobre su situación actual y cómo la está tomando.

El portero guatemalteco Ricardo Jerez atraviesa un delicado momento en Alianza Petrolera. Luego de haber cometido dos errores importantes en la derrota por 2-0 ante Jaguares de Córdoba, el pasado 29 de enero, no ha vuelto a ser convocado. Desde entonces, ya se han disputado cuatro fechas.

"Estoy tranquilo. Entrenando y respetando las decisiones del cuerpo técnico. Me preparo para cuando se dé la oportunidad de volver a actuar y entregarme al máximo por la institución, tratando de hacer mi mejor trabajo y rendir como lo he hecho en estos ocho años que llevo en Colombia", manifestó el guardameta en diálogo con Área Grande.

"Siempre he sido muy respetuoso de la decisión del cuerpo técnico, y hoy la decisión es que Ricardo Jerez no esté en las convocatorias. Sus razones tendrá", continuó. Además, confesó que "al principio me sentía raro y molesto, pero después fui entendiendo muchas cosas". "En la vida las cosas no salen como uno quiere, pero se tiene que estar preparado para ello", reflexionó.

En cuanto a aquel fatídico día frente a los celestes, señaló: "Al jugar contra Jaguares cometí un error. El técnico me habló, me preguntó como me sentía y le respondí que estaba tranquilo, porque todos los porteros cometemos errores en el fútbol a nivel mundial. Me dijo que había tomado la decisión de darme descanso, pero que siguiera preparándome físicamente para volver de la mejor".

Finalmente, haciendo referencia a la actualidad de la máquina amarilla, expresó: "Estoy triste, porque el equipo está muy mal. Estamos en los últimos lugares de la tabla. Por el tema del COVID-19 no hay presupuesto en Alianza, y se contrató a jugadores jóvenes con muy poca experiencia en la categoría mayor. Obviamente tienen buenas condiciones, pero el tiempo de adaptación les va a costar. Se está viendo reflejado en los resultados".