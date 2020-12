La hija de Carlos de los Cobos atacó a los equipos de El Salvador

Paulina de los Cobos realizó una publicación en su cuenta de Twitter y le apuntó a los equipos de El Salvador por el mal presente de La Selecta.

Tras la goleada recibida ante Estados Unidos, Carlos de los Cobos es el receptor de todas las críticas por el mal rendimiento de la selección de El Salvador. Es más, hasta se llegó a hablar de que en una reunión de la FESFUT se votó a favor del despido del estratega mexicano y que se podría anunciar en los próximos días.

En medio de toda esta polémica apareció Paulina, la hija del entrenador de La Selecta. La joven realizó una dura publicación en su cuenta oficial de Twitter y atacó directamente a los clubes catrachos por el presente que está viviendo el combinado nacional. Además, defendió el trabajo que viene realiazndo su padre hace varios meses.

“Qué fácil es evadir responsabilidades y echar la culpa a alguien más. Que no se dan cuenta que los responsables de formar jugadores de calidad son los propios equipos. Ellos no tienen los pantalones para hacerse responsables de la mediocridad que existe en el fútbol”, publicó la hija de Carlos de los Cobos.

Y agregó furiosa: “Hay tanto de qué hablar y qué decir, pero todo a su tiempo. Dios pone las cosas en su lugar y pase lo que pase, El Salvador siempre tendrá un lugar muy importante en mi corazón. Los mediocres hacen una tormenta en un vaso de agua, los demás sacamos lo mejor de cada situación”.

Para finalizar, Paulina mencionó la posibilidad de que se vaya su padre de El Salvador y que eso no cambiaría el mal presente que se está viviendo: “Podrían traer al mejor entrenador, que mientras lo no futbolístico en este país no cambie, y con eso me refiero a la mentalidad y educación, nada prosperará, tristemente”.