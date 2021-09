Kylian Mbappé se habría disgustado con Neymar en el duelo del PSG ante Montpellier

El PSG derrotó (2-0) al Montpellier por la Ligue 1, sin embargo, al parecer Kylian Mbappé no terminó muy contento este compromiso

Un tridente que al menos en la previa promete ser uno de los mejores en la historia del fútbol: Messi, Neymar y Mbappé. Sí, el PSG logró juntar a estas tres figuras para esta temporada. Sin embargo, el inicio no ha sido demasiado bueno o al menos el que se espera de estos futbolistas juntos en cancha. Si bien la convivencia ha sido poca, el entrenador Mauricio Pochettino tendrá que trabajar mucho para poder aceitar a los tres y que den frutos en el torneo local y también en la UEFA Champions League. Sin excusas.

Neymar y Mbappé ya mostraron que pueden jugar juntos. Así lo demostraron en las temporadas anteriores en el PSG. Llegando a una fina y a una semifinal de UEFA Champions League. Con la llegada de Lionel Messi al equipo supone que será un poco más sencillo para los dos elementos antes mencionados. Un argentino, un brasileño y un francés, planean divertirse a lo grande esta campaña en Francia y Europa. Pero recordemos que no todo es como pensamos al principio.

Kylian Mbappé se habría disgustado con Neymar

En este último encuentro por la Ligue 1 que dejó al PSG registrar un nuevo triunfo (2-0) ante el Montpellier, dejó un detalle particular que ha llamado la tención. Un pequeño disgusto de Mbappé en el banco de los suplentes cuando le tocó ser sustituido en el segundo tiempo. Se pudo apreciar en las imágenes cómo el francés indicaba en el banquillo su disgusto con Neymar "por no pasarle el balón". "Nunca me la pasa", hizo referencia el jugador de la Selección de Francia.

Sin hacer demasiado drama sobre esto, pareció ser la calentura del momento en un partido de fútbol y nada más. Pero recordemos que en este mercado de fichajes Kylian Mbappé estuvo muy cerca de fichar por el Real Madrid esta temporada. Y además el francés dejó claro sus intenciones por irse a España con el club merengue. Tal vez sea la próxima temporada. Por ahora, el PSG deberá concentrarse en su próximo encuentro por Champions ante el Manchester City el día martes.