Keylor Navas y "los riesgos" de viajar para cumplir con su selección

Cada vez que hay partido de la Selección tica, inicia una novela donde el protagonista siempre es el arquero del PSG.

Jugar en la élite del fútbol mundial es el sueño de todo futbolista, no existe un solo amante de este deporte que no haya soñado alguna vez con vestir los colores de su equipo favorito y pelear en los grandes escenarios europeos o suramericanos junto a sus ídolos o ¿por qué no? convertirse en uno de ellos y ver un estadio repleto de aficionados coreando su nombre. Es un sueño para muchos y una realidad para Keylor Navas desde hace varios años.

Pero incluso hasta en los mejores escenarios se sufre, sino que lo diga el propio Navas quien genera una serie de suspicacias, especulaciones y supuestos cada vez que en Costa Rica suena su nombre en una convocatoria para jugar con la Selección Mayor. Y es que el arquero no escapa a la polémica, pues por mala suerte o coincidencia, el canserbero del PSG no ha asistido a diversas citas con el combinado patrio, lo que le ha valido una serie de ataques, donde incluso lo tachan de "pecho frío", calculador y desinterasado.

Las dudas

Y no es para menos, el oriundo de Pedregoso de Pérez Zeledón ha tenido varios capítulos que le hacen levantar la ceja hasta al más fanático, una conducta que al principio de su odisea por el olimpo futbolero se le perdonaba y se minimizaba, pero con el paso del tiempo y la reiteración, se critica con dureza. Las ausencias de Navas a los llamados a La Sele no solo golpean el rendimiento deportivo, también se afecta el ánimo de buena parte de la afición, una combinación letal pero perfecta para los intereses de la prensa.

En tiempos reciente, "la Sele" ha participado en varios torneos y encuentros internacionales que no han visto la presencia de Navas en el arco tico, entre ellos La Liga de Naciones de Concacaf, el Final Four y mas recientemente la Copa Oro. Pero si nos vamos más atrás, Keylor tampoco asistió a la anterior edición de la Copa Oro y tampoco al anterior certamen centroamericano regional. Y si a eso le sumamos las ausencias en amistosos como el jugado contra El Salvador el pasado 21 de agosto o los dos amistosos consecutivos contra Panamá en octubre de 2020, entonces las críticas encuentran su argumento.

Para todos estos compromisos, el meta costarricense contó con la coartada perfecta y el respaldo de sus equipos de turno; a saber el Real Madrid y actualmente, el PSG. En cada uno de los llamados donde Keylor no asistió, sus clubes señalaron lesión del guardavallas que imposibilitaba su viaje, no obstante y contra toda lógica, el portero actuó en las fechas del fin de semana con sus equipos ante la mirada atónita de la afición tica.

Seamos honestos, todos sabemos que la llegada de Navas al Real Madrid o al PSG es una de esas improbabilidades que superan la ficción, que ilusionan sí, pero que a la vez parecen no tener explicación; una mezcla de talento, determinación, trabajo duro y algo de suerte. Para nadie sería un pecado escuchar la realidad de un secreto a voces: que la justificación para no venir a cumplir sus compromisos de selección fuese proteger su campo bajo los tres tubos del club, un campo con muchos candidatos dicho sea de paso.

Pero ante cada oportunidad, ha habido un "parte médico" al lado, un diagnóstico que respalda -desde la medicina- la ausencia de la estrella costarricense en juegos de mayor o menor importancia; a veces con puntos de por medio, a veces por simple fogueo.

La llegada de Donnaruma al PSG

La efervecencia en el medio local por los constantes llamados de Navas a la Selección y su casual "coincidencia" con lesiones de diversa índole ya crispaban los ánimos del aficionado y la prensa, fue entoncescuando llegó un "tiburón al estanque"; el portero estrella de la reciente Eurocopa, el italiano Gianluigi Donnaruma, era contratado por el club parisino, una amenaza desde cualquier ángulo para los interese del tico. La situación empeoró con la eliminatoria de Concacaf en el horizonte, citas a las que el arquero del PSG nunca niega; todo se conjugaba: Donnarumma amenazaba su titularidad y La Sele lo necesitaba desesperadamente.

Gianluigi Donnarumma (Getty)

El tico finalmente viajó su tierra donde lo dio todo con su selección, y cuando decimos todo, es TODO, Navas brilló en todas sus presentaciones y fue el punto más alto de su equipo en todos los encuentros; mientras tanto, el morbo colmaba los medios de comunicación y las redes sociales. Se tornaba incierto si al volver a París, encontraría su silla vacía o la estaría ocupando el espigado italiano. Las dudas crecían con los días, los rumores iban y venían y Donnaruma estaba en la línea de meta, esperando el simple llamado de Pochetino.

Acabó la triple jornada de Concacaf y el meta partió hacia Europa pero por esas jugadas del azar, un cambio ajeno en el itinerario de vuelo retrasó la llegada del nacional a París. Era un hecho, Keylor no jugaría la fecha de su club contra el Clermont Foot y encima, Donnaruma dejaría el marco en cero, un aviso de alerta en la titularidad para Navas. Pero venía fecha de Champions League y la carta de esperanza para el tico.

Fue hasta este miércoles que el guardameta pudo respirar tranquilo, su nombre aparecía en la lista de estelares para jugar contra el Brujas de Bélgica, un partido donde el triple campéon de Champions League se lució y evitó una tragedia para los parisinos; su valor estaba de manifiesto una vez más, el PSG con todo y Messi, con todo y Neymar, con todo y Mbappé, pasó penurias ante el club belga; contra todo pronóstico, Navas fue la estrella de esta tarde.

Las aguas vuelven a su cauce, Keylor Navas Gamboa cumplió con la Selección, con la afición, con la prensa, con la crítica, con su club, pero sobretodo, con su profesionalismo e integridad, ya no hay dudas, solo argumentos vacíos de algunos necios.