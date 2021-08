Mauricio Pochettino reveló cuándo podría debutar Lionel Messi en el PSG

Mauricio Pochettino reveló cuándo podría debutar Lionel Messi con la camiseta del PSG.

Desde la llegada de Lionel Messi al PSG la expectativa que se ha levantado en torno al equipazo del conjunto parisino es monumental. Sin embargo todavía no se ha dado la posibilidad para que el argentino debute en su nuevo club. Keylor Navas ha sido el titular para Mauricio Pochettino por encima de Gianluigi Donnarumma en este arranque de temporada, pero esto no es definitivo. En rueda de prensa Mauricio Pochettino dio detalles de cuándo podría ser que podamos ver a Lionel Messi y Keylor Navas juntos, desde el once inicial.

El día de la llegada de argentino al camerino del PSG, se pudo apreciar a través de un video publicado por las redes sociales del equipo parisino, a Keylor Navas recibir a Lionel Messi con un apretó de manos y un fuerte abrazo. Recordemos que es la primera vez que jugarán en el mismo equipo, ya que en el pasado siempre se cruzaron en los Clásicos Real Madrid vs Barcelona o recientemente en la Champions que tuvo a ambos como protagonistas.

Cuándo jugarían Keylor y Lionel desde el once inicial

"Los nuevos se fueron acoplando al equipo y hay que manejar esos niveles. Más allá de eso estoy muy contento de haber ganado y tener nueve puntos en tres partidos. La semana ha sido muy buena para Leo Messi, por lo que esperamos que la semana que viene es larga y esperamos que si va todo bien pueda estar en el grupo y empiece a ser parte del equipo en la parte competitiva", respondió Mauricio Pochettino en rueda de prensa.

Si todo sucede así, podríamos estar viendo a Lionel Messi debutar en el PSG cuando se enfrenten el próximo domingo al Reims como visitantes. Y si Keylor Navas mantiene la titularidad para este compromiso, que es lo más probable, estaría jugando desde el once inicial por primera vez luego de muchos años siendo rivales.