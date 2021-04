Keylor Navas juega con los dos jugadores más costosos del mercado según Transfermarkt

Según el sitio web alemán Transfermarkt, Keylor Navas comparte vestuario con los dos jugadores más caros del mercado en la actualidad.

El tiempo pasa para todos y el fútbol no está al margen de esta situación. Los años transcurren y las habilidades no son las mismas, las estadísticas tampoco, el mercado se modifica constantemente, es dinámico y así ocurre con el costo de los jugadores que depende de cómo estén en la actualidad y cómo se manejan. Keylor Navas hoy tiene la fortuna de compartir vestuario con los dos jugadores más caros del mundo según Transfermarkt. Y no, por supuesto que ya no son ni Messi, ni Cristiano Ronaldo.

El guardameta tico ha tenido la oportunidad de compartir con grandes jugadores a lo largo de su carrera, sobre todo en el Real Madrid, en donde consiguió levantar tres Champions de forma consecutiva, algo que ningún otro portero ha realizado hasta la fecha. Pero, Keylor tal vez nunca había estado con los dos jugadores más caros de la actualidad en un mismo plantel. Hoy, con el PSG sí tiene esa posibilidad.

¿Quiénes son los jugadores más caros del mundo?

Según el sitio web alemán Transfermarkt actualizó su base de datos en el mercado y publicó una lista de los futbolistas que más costo tienen hoy día en el mercado. El resultado fue el siguiente: Kylian Mbappé y Neymar figuran como los jugadores más caros que tiene hoy el fútbol internacional. Keylor, siendo uno de los mejores guardametas del mundo, ya ha tenido la chance de levantar varios trofeos con ellos defendiendo la camiseta del PSG, sin embargo, la Champions es el objetivo principal.

¿Cuáles son sus costos en el mercado?

El francés Kylian Mbappé con una Copa del Mundo ya bajo el brazo con tan solo 22 años de edad, es el jugador más caro del mundo hoy en día según Transfermarkt con un valor de 180 millones de Euros en el mercado. Hay muchos rumores sobre cuál será su futuro luego de esta temporada, mientras tanto, el francés está enfocado en poder levantar la Copa de Europa con el conjunto parisino. Quien quiera hacerse de los servicios de Kylian, tendrá que pagar una buena cantidad de dinero.

Para el segundo puesto de esta lista, se encuentra el brasileño Neymar, como el segundo jugador más caro de la actualidad según Transfermarkt con un valor en el mercado de 128 millones de Euros. Aunque el brasileño ha sido muy perjudicado por las lesiones, tiene un talento y una capacidad para mover el mercado como pocos. Y que hoy a sus 29 años de edad, se mantiene en el top como el segundo más costoso del mundo.

Hoy, por los cuartos de final de la UEFA Champions League, Kylian Mbappé y Neymar, se estarán jugando el encuentro de ida ante el Bayer de Múnich. Encuentro que nos lleva a lo que fue la final de la temporada anterior que terminó con victoria para los alemanes. Sin embargo, el contexto actual es distinto, ambos con bajas y con una llave que será a doble partido. Ahora es el turno de que los dos jugadores más caros de la actualidad pongan su valor dentro del terreno de juego.