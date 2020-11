José del Valle: "Costa Rica me decepcionó, pero la veo en Qatar"

En una entrevista exclusiva para Fútbol Centroamérica, José del Valle habló de la Selección Nacional de Costa Rica.

"Me decepcionó Costa Rica, desde el 2014 ha sido la referencia para Centroamérica y en esta fecha FIFA le fue muy mal. Ronald González ha perdido mucho crédito, es un DT muy discutido en Costa Rica; obviamente son partidos amistosos, pero por el estándar de calidad que una espera de ellos, Costa Rica terminó decepcionando", empezó diciendo.

En cuanto a su recambio generacional de los ticos, el reportero aceptó que no es tan bueno como para reemplazar en calidad al de Brasil 2014: "Ese recambio generacional del cual hablamos también lo vemos en Panamá y Honduras, yo no creo que les vuelva el cantar para hacer un mundial como el del 2014, en nuestra época va ser muy difícil que lleguen otra vez a cuartos de final. Sin embargo, para clasificar en una eliminatoria de Concacaf siguen estando entre los favoritos", agregó.



Seguido a eso, el analista concluyó en que pese a todo, visualiza a La Sele en el mundial: "Cuando analizamos al resto de competidores, la situación de Costa Rica no es tan alarmante. No porque el recambio sea bueno, sino porque la competencia no ha hecho suficiente para acortar distancias. Por eso creo que les va a alcanzar para estar en una Copa del Mundo, yo si veo a Costa Rica en Qatar", explicó.