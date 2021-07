Honduras: conoce el valor de su convocatoria para Copa Oro según Transfermarkt

Honduras aguarda por su estreno en Copa Oro ante Granada. Para ir entrando en clima, en FCA haremos un repaso por el valor de su plantel de acuerdo a Transfermarkt.

La Copa Oro 2021 está cada vez más cerca y Honduras se está poniendo a punto físicamente a la espera de lo que será el debut del 13 de julio contra Granada. En estos días, estuvieron haciendo trabajos diferenciados Alberth Elis y Edrick Menjívar, dos jugadores de confianza para el técnico Fabián Coito, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones. Pero, en general, los catrachos encaran el torneo con aires optimistas: vienen de obtener el tercer puesto en la Nations League frente a Costa Rica y su antecedente más cercano es un empate 0-0 frente a México.

Sin embargo, en lo estrictamente referido a la Copa Oro, su última participación no fue la mejor, quedando última en el Grupo C durante la primer ronda. Por esto, en En FCA haremos un repaso del plantel de la H en términos monetarios que, según el sitio Transfermarkt, está tasado en una cifra cercana a los 11, 83 millones de euros.

Alberth Elis:

(Fuente: Getty)

"La Panterita", de 25 años cerró una temporada magnífica con el Boavista que, pese a sus esfuerzos, terminó decimotercero en la Primeira Liga, coqueteando con el descenso. La posibilidad de que emigre a un club europeo parece cercana: hubo rumores de sondeos por parte de equipos como el West Ham, Porto y Celtic que, en caso de querer llevarse a la joven estrella deberán abonar 4,00 millones de euros según Transfermarkt.

Romell Quiotto

(Fuente: Getty)

El legionario del CF Montreal llegó a la MLS en 2017 y desde entonces se ha consolidado. Como apunta AS, el extremo catracho se convirtió en el cuarto jugador hondureño con más presencias en la liga estadounidense, con 100 encuentros. Recordemos que no pudo estar presente en el Final Four por una distensión en su aductor derecho, pero ya se encuentra a las órdenes de Coito. Según Transfermarkt, su ficha está valuada en 2,00 millones de euros.

Mención especial: Choco Lozano

(Fuente: Getty)

El Choco, con presente en el Cádiz, no figura en lista de concovados para esta Copa Oro. Fabián Coito habló con el periodista Rudy Urbina y le comentó que la decisión de excluirlo fue suya: "arrastra una plubalgia, pienso que lo mejor es que haga una buen pretemporada", sentenció. Lozano es uno de los mejores talentos que tiene Honduras y, según podemos ver en Transfermarkt, está tasado en 2,20 millones de euros.

A continuación, la lista completa:

(Foto: Transfermarkt)