Pedro Troglio responde a los rumores que lo vinculan con el Saprissa

Pedro Troglio, entrenador del Olimpia de Honduras, se volcó en las redes sociales para responder ante rumores que trascendieron sobre su partida al Saprissa.

Pedro Troglio es uno de los entrenadores más destacados en el fútbol centroamericano, llevando al Olimpia de Honduras a varios campeonatos locales y buenas presentaciones a nivel continental. Es por ello que en su momento sonó como opción para reemplazar a Walter Centeno en Saprissa, y ahora nuevos rumores lo vuelven a vincular con los morados. En concreto, se habla de que habría un acuerdo de palabra para que el argentino tome el mando de la S a partir del Apertura 2021.

Lejos de quedarse callado, y fiel a su estilo, fue el propio Pedro Troglio quien salió a desmentir todo esto empleando para ello las cuentas que posee en las diferentes redes sociales. Es así como dedicó tuits e historias de Instagram para dar a entender que aquella información que trascendió era falsa.

"Que locura todo esto. ¿De donde sacan esas noticias?. Ya tenia todo arreglado y no sabia jajajajaja" y "Nunca me llamo hasta hoy alguien del Saprissa. Una locura" fueron sus primeros dichos en respuesta a publicaciones de otros usuarios preguntando si se iba del Olimpia. Dichos que luego concentró en su perfil, calificando de "Fake News" lo acontecido.

Las historias de Pedro Troglio en Instagram desmintiendo acuerdos con Saprissa

"Hasta ahora nunca nadie me llamó de Saprissa, no he tenido contacto con ellos. Es mentira lo que salió", manifestó en diálogo con Teletica TD7; "Es falso totalmente, nunca un dirigente del Saprissa habló conmigo", explicó a Diario Deportivo CR. A los medios ticos también les dejó en claro la situación.

Los tuits de Pedro Troglio sobre lo trascendido

Diario Diez de Honduras, portal que había disparado esto, sostuvo que sus fuentes son "99.9%" confiables y que fue obtenida mediante dos vías: una cerca del Saprissa, y otra cerca del representante de Troglio.