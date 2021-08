Gullit Peña: la explicación de por qué todavía no debutó en Antigua GFC

Fue el gran fichaje en la liga de Guatemala, pero Gullit Peña todavía no pudo vestir la camiseta de Antigua GFC en un partido oficial.

El mercado de pases en Guatemala explotó con la llegada de Gullit Peña al Antiagua GFC. El goleador mexicano arribó al fútbol chapín luego de haber ganado el Clausura 2021 de El Salvador con FAS. Su fichaje llenó de ilusionó a los fanáticos de los Panzas Verdes que quieren volver a ver a su equipo peleando un torneo.

Pese a las grandes esperanzas que levantó en los fanáticos, el atacante azteca todavía no pudo debutar de forma oficial con la camiseta de los coloniales. Van tres fechas disputadas en este Apertura 2021 y ni si quiera fue al banquillo. Todo esto se debe a una lesión que viene arrastrando hace tiempo.

“Él va saliendo de una lesión y obviamente ahorita no queremos arriesgarlo. Queremos que la lesión madure al 100% y por supuesto que en el momento en que esté, será considerado para jugar algunos minutos. Ahorita lo que queremos es no acelerar el proceso, no hay prisa por debutar, pero sí estamos enfocados en que la recuperación será pronta”, declaró el entrenador Roberto Montoya en ESPN Digital.

Peña se está entrenando para debutar lo antes posible en Antigua GFC. (ESPN)

Y agregó: “Ahorita ya no tiene dolor, ya puede trotar, hacer cambios de ritmo y golpear la pelota, pero queremos que cierre al 100%. Afortunadamente no es muy grave, pero tampoco vamos a precipitarnos por el debut con Antigua GFC. Vamos paso a paso y muy pronto lo veremos en la cancha”.

Para finalizar, el estratega explicó por qué intentan cuidar tanto a Gullit: “No queremos que recaiga porque si se repite una situación así, se pierde el resto del torneo. Esperaremos a que él se sienta seguro para ser considerado en la convocatoria. Espero que en dos semanas ya esté listo, todo depende de su reacción y la rehabilitación que va por buen camino”.