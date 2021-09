Antonio Chucho López molesto por el rendimiento de la Selección de Guatemala

La Selección de Guatemala igualó (2-2) ante Nicaragua en un amistoso y Antonio Chucho López fue muy crítico con el rendimiento de la Azul y Blanco.

La Selección de Guatemala y la Selección de Nicaragua igualaron (2-2) en un partido amistoso desde el Estadio Pensativo en la ciudad de La Antigua Guatemala. Los chapines luego de quedar afuera de la Copa Oro y de las Eliminatorias de Concacaf para el Mundial de Qatar 2022, el rendimiento en general no ha sido bueno. Y ante esta situación que se mantiene, Antonio Chucho López fue bastante crítico y mostró malestar por el nivel de la Azul y Blanco a través de Radio Cadena Sonora.

"Apenas vamos trabajando, son muchos nuevos jugadores los que estamos y pues tuvimos errores muy claros adelante y atrás. Eso al final te termina costando. Nos falta mucho por trabajar, es lo único que puedo decir", comentó Antonio López quien todavía está recuperándose de su lesión para estar al 100% y poder se convocado nuevamente por Guatemala.

"No hay que aflojar en cualquier momento porque tenemos el partido controlado y en un tiro lejano la meten al ángulo y en otra nos marcan un penal -que no sé si era- y nos pudo haber costado el partido cuando ya teníamos el 2-1 asegurado. Ya teníamos el partido tranquilo, no nos llegaban, nosotros teníamos el balón y no… Pues que te digo, así es el fútbol", finalizó Antonio Chucho López.

Recordemos que ha sido un comienzo de año complicado para Antonio Chucho López quien tuvo que pasar varios meses recuperándose de una lesión que lo tuvo alejado de los terrenos de juego, incluso de la Selección Nacional de Guatemala perdiéndose la Copa Oro y las Eliminatorias del Mundial de Qatar 2022. Pero luego de ir tomando minutos en las inferiores del América, el chapín sigue contando los días y cada vez esta más cerca de recuperar su nivel.