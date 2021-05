Amarini Villatoro revela lo sucedido con Alex Roldán

Tras que se conociera el rechazó de Alex Roldán, Amarini Villatoro contó lo que habló con el futbolista de los Seattle Sounders.

La noticia de la respuesta negativa de Alex Roldán para la convocatoria de Guatemala generó muchísima polémica en tierras chapinas. Amarini Villatoro había viajado a Estados Unidos para convencerlo a él y a Rubio Rubín. El centrocampista avisó primero que su prioridad era su club de la MLS, pero había comenzado los trámites para obtener el pasarpote. Días después, frenaría todo y le diría a la Fedefut que no piensa en eso.

Pasado unos días, el entrenador de la Azul y Blanco decidió salir hablar con la prensa. El estratega contó como fueron las pláticas con el futbolista de los Seattle Sounders y reveló que no le sorprendió la respuesta negativa por parte del mediocampista. Todo lo contó en la conferencia que realizó cuando regresó a su país.

“Se ha vuelto una novela, nosotros hicimos una invitación a varios jugadores en el extranjero, teniendo respuestas positivas, negativas y parciales. Hemos tratado de darle la formalidad del caso a todas esas invitaciones, presentando nuestro proyecto, el de Selección Nacional y la Fedefut. A nadie se le ha rogado estar acá”, declaró Villatoro.

Y agregó: “Nosotros hemos hecho una invitación formal como lo hacen todos los países desarrollados del fútbol. En este caso se visitó a Rubio Rubín y Alex Roldán. La respuesta de Alex en su momento fue que estaba enfocado en su club porque terminaba su contrato y él no tenía cabeza para otros tema. Se le dio continuidad de su proceso con el departamento jurídico de Fedefut por el tema de su papeleo. Creo que lo terminó, no aceptó la convocatoria".

Luego, finalizó respaldando a los que siguen estarán para las Eliminatorias: “Estamos enfocados en los jugadores que están, los que van a venir y los que hemos trabajado. Me siento satisfecho por la invitación formal que se le hizo, se le propuso el proyecto y no puedo obligar a un jugador a que esté en Selección. Los jugadores que están es porque ellos quieren, sienten el compromiso por la camisola y en este momento Alex no se siente apto para eso".