Amarini Villatoro llegó a un acuerdo para extender su contrato con Xelajú MC por lo menos una temporada más, esto luego que su continuidad estuviera en duda tras fracasar en la última temporada, pero en especial este Torneo Clausura 2024 donde no pudo superar la fase de clasificación.

Villatoro dio sus primeras declaraciones tras renovar, en el que dejó claro que tiene sed de revancha tras lo hecho en el último campeonato, es por eso que ahora tiene el compromiso de mejorar, tanto en lo personal, como en el grupo y así poder pelear por el título.

La razón de quedarse en Xelajú

“Estoy contento de tener la renovación, fue algo que platicamos con el cuerpo técnico, la familia y la base de jugadores. Tenemos más puntos a favor y más ganas, en este nuevo reto, es una revancha, tenemos una espinita clavada y eso nos motiva”.

“Estamos contentos de estar en una institución grande y queremos ser un ejemplo. Depende de nosotros. El señor presidente está haciendo algo que en Guatemala se pide a diario, que es confiar en los procesos y depende de nosotros el demostrarle a todo el país que los procesos tienen resultados favorables. Esto nos compromete a hacer las cosas de buena manera”.

Su compromiso con el equipo

“Mi compromiso es que el equipo no vuelva a pasar la situación que pasó. Hubo muchas situaciones negativas, muchas equivocaciones, desde el inicio de la temporada. Hice cambios que me desgastaron, en Xelajú tienen que estar jugadores con un compromiso total, que su prioridad sea Xelajú, salir campeón, trascender con el equipo. Buscar el objetivo grupal y no individual”.

“Mi compromiso es que el equipo mantenga esa agresividad que mostró en las últimas jornadas, que no nos cueste encontrar nuestro mejor momento futbolístico. De los cuatro torneos en los que yo he estado, el último es el que más ocasiones de gol ha generado el equipo y no tuvimos esa efectividad. Fallamos mucho y en momentos clave de juego recibíamos goles. Mi compromiso es mejorar eso”.

Los refuerzos

“Para adelantarles, los extranjeros vamos a buscar centroamericanos y mexicanos. Creo que son los que mejor se adaptan al medio. Por historia a Xelajú le ha ido bien con ticos y panameños y si así ha sido por ahí vamos a buscar”.

