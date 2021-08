Gianluigi Donnarumma habló sobre la competencia que tendrá con Keylor Navas en PSG

Gianluigi Donnarumma ha roto el silencio y habló sobre lo que será su rivalidad en el arco con Keylor Navas en el PSG.

Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma serán los grandes protagonistas de disputarse la titularidad en el PSG. Mauricio Pochettino a pesar de que el costarricense ha sido el titular en este arranque de la temporada, dejó claro que el italiano de estar en condiciones también podrá ser parte de la partida. Ante dos grandes futbolistas es complicado imaginar a alguno de los dos desde el banco de los suplentes. Y en esta oportunidad fue Donnarumma quien rompió el silencio.

Para el diario Corriere Dello Sport, Gianluigi Donnarumma tomó la palabra por primera vez para referirse a su llegada al PSG y la rivalidad que tendrá con Keylor Navas. Recordemos que el italiano no solo viene de ser campeón con Italia en la Eurocopa, sino que además fue nombrado el mejor jugador del torneo. Por lo que en confianza el europeo ha crecido y viene con ganas no solamente de aprender sino de ganarse un puesto.

"La competencia con Keylor Navas es una motivación suplementaria, es una cosa que me fascina. Me siento muy bien y muy relajado. La última temporada, el PSG no ganó la Ligue 1, pero el verdadero objetivo es ganar la Champions League", expresó Gianluigi Donnarumma para Corriere Dello Sport.

"Estuve ochos años en el club, es mi casa, viví allí momentos maravillosos. Seguiré siendo siempre un seguidor del club. Ocho años no se pueden olvidar, pero necesitaba cambiar para crecer, mejorar y hacerme más fuerte. Sentí la necesidad de un nuevo espacio", concluyó Gianluigi Donnarumma sobre lo que será una temporada impresionante con el PSG, que además es el candidato a llevarse todo no solamente en Francia, sino también en Europa.