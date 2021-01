El duro cruce entre Mancia y Pohl por el "almuerzo" de los jugadores de Alianza

Antes de la gran victoria contra Once Deportivo, Ivan Mancia y Lisandro Pohl discutieron por redes sociales.

Alianza consiguió un triunfo muy importante ante Once Deportivo en la ida de los cuartos de final del Apertura 2020. Pese a esta victoria, todos los focos de la prensa se centraron en un duro cruce que hubo en las redes sociales entre Iván Mancia y el ex-director de la insitución, Lisandro Pohl.

Todo comenzó con la circulación de una foto del defensor con un paquete de comida en la mano. Un aficionado etiquetó en esta publicación al ex-directivo y resaltó que los jugadores profesionales no deberían consumir este tipo de comida antes de los encuentros. A esto, el ex-dirigente contestó: "No puede ser, y si lo es, mal".

Al poco tiempo, la respuesta de Iván Mancia no se hizo esperar. El jugador no se tomó bien el tweet y terminó revelando unos problemas que había cuando Lisandro Pohl estaba encargado de los Paquidermos: "Era una pasta y muy buena. No como el pollo compero con soda que nos dabas, saludos".

Para intentar calmar las aguas, el ex-directivo lanzó un mensaje de paz: "Tranquilo Iván, respondí un comentario de un aficionado en el supuesto caso que fuera cierto, pero después aclaré que no creía. Normalmente se va comido y lo que llevan es algún café o algo pequeño. No te molestes que en todo caso ha sido un mal entendido, lo siento. Saludos".

Es la primera vez que Pohl recibe una mala respuesta por parte de algún futbolista. Es más, cuando se anunció que no continuaría lo apoyaron algunos jugadores como fue el caso de Fito Zelaya. De a poco, se va conociendo que no todo era color de rosas entre la plantilla y quien fue el Gerente de Alianza.